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сегодня, 14:13 23

Жителей Благовещенска приглашают встретить Новый год в храме

Жителей Благовещенска приглашают встретить Новый год в храме
Фото: blaginform.ru

В ночь с 31 декабря на 1 января в двух православных церквях Благовещенска пройдут ночные богослужения. В них приглашают принять участие всех желающих амурчан.

В храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (улица Красноармейская, 51/2) и в храме Архангела Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных (улица Горького, 133) в новогоднюю ночь будет похожее расписание. В 23:00 здесь пройдет таинство покаяния (исповедь), в 00:00 состоится божественная литургия. Исповедаться можно и заранее – на субботней или воскресной службе, сообщает «Благинформ».

В храме на Красноармейской, 51/2 после литургии помолятся мученику Вонифатию, небесному заступнику всех, кто страдает от алкоголизма, наркомании, игромании и других зависимостей, – именно в этой церкви хранится часть его святых мощей, а 1 января – как раз день памяти мученика Вонифатия по церковному календарю.

Прийти на молитву в храм на Горького, 133 можно будет и утром 1 января: в 10:00 здесь будет совершаться молебен с водоосвящением.

В остальных храмах Благовещенска в преддверии наступающего 2018 года будут совершаться новогодние молебны:

– в Благовещенском кафедральном соборе – 31 декабря в 17:00 (1 января храм закрыт на уборку);

– в церкви мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (улица Тополиная, 80) – 31 декабря в 17:00 (1 января храм также закрыт на уборку).

Просмотров всего: 1635

#праздники #религия

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Комментарии
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  • Торквемада

    Торквемада
    6 дней назад

    Что за бред, за свой счет в Новый год слушать еврейские сказки от пузатых-бородатых смешно одетых мужчин, оказывающих населению посредственные магические услуги.

  • Хмык

    Хмык
    6 дней назад

    В пост? Чуждый для христианства праздник? В православной церкви?

    Вот уж... бабло не имеет принципов

  • oenesterov

    oenesterov
    6 дней назад

    Хмык

    В пост? Чуждый для христианства праздник? В православной церкви?

    Вот уж... бабло не имеет принципов



    Хмык, ты что-ли уже опустился до чтения только названий статей?



    там же написано, что будут проводиться службы, причем здесь праздник Новый год?



  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    6 дней назад

    Иуд никто не принуждает идти в дом Божий, для чего подписываться к статье адресованной православным Христианам?

    Заголовок прочитали не открывая статьи, и проходите дальше! Торквемада,каждому свою дорожку, вы можете в ресторан в новогодний ночь идти, вас стройные бородатые Азербайджане веселить будут в два смычка после!

  • lev4ik

    lev4ik
    6 дней назад

    "Будут проводиться новогодние молебны",- черным по белому.

    На самом деле,"при чем тут праздник Новый год? "

  • Хмык

    Хмык
    6 дней назад

    В храме на Красноармейской, 51/2 после литургии помолятся мученику Вонифатию, небесному заступнику всех, кто страдает от алкоголизма, наркомании, игромании и других зависимостей

    Тьфу, блин. Лучше бы и не читал.

    А еще кто-то меня тут чернушником называл.

  • Торквемада

    Торквемада
    5 дней назад

    3.1

  • Oldlord

    Oldlord
    5 дней назад

    Начался новогодний чёс у манагеров от РПЦ!

  • Adolf

    Adolf
    5 дней назад

    а бухать там будут наливать?

  • full

    full
    5 дней назад

    Храм закрыт на уборку. Прикольно, первый раз такое словосочетание увидел...

  • Arbuz2009

    Arbuz2009
    5 дней назад

    Ну точно, среди кусочков трупов давно умерших людей, среди таких же символов как на могилах, а так же возле распятого Иисуса который был послан только к еврейским овцам... А пить там наливают и закусить дают, только это там называют телом и кровью Иисуса и это называется причастие. Не, я предпочитаю быть славянином :)

  • полазник

    полазник
    9 часов назад

    ...мир вам, бздящие на каждой "ветке" про православие,жидочки с обрезанной совестью...

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    8 часов назад

    Я встречала новый, 2015-й год в храме, в эту ночь просто была служба, прихожане - спокойные, доброжелательные люди, за окнами - стужа, а здесь покой, добрые улыбки, огонь свечей отражается теплыми проблесками в окладах икон, и розы. Мне тогда это было необходимо - и Вера, и надежда и любовь, а главное силы, которых к тому времени у меня совсем не осталось, я не знала, как быть и очень хотелось победить свою слабость, одиночество, непонимание.

    И знаете, за эти несколько часов новогодней ночи мне удалось найти покой в душе, переосмыслить свою жизнь, храм в такое время - это место, где решения приходят быстрее и они верные. Я доверяю Богу каждый раз, когда не знаю как поступить, но в эту ночь доверие было абсолютным и спокойным. Особенно важно было то, что рядом со мной стояла моя дочь. Хотя... вы знаете как дети относятся к церкви и ко всем этим ритуалам, ее друзья потом подкалывали постоянно, но Саша - это Саша, она настолько самодостаточна, что ее не так просто задеть.

    Да, наша церковь не всегда соответствует нашим требованиям и ожиданиям, ее служители часто далеки от идеала, но когда приходишь в храм ведь уже нет сомнений к кому ты пришел, верно?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    8 часов назад

    полазник...мир вам, бздящие на каждой "ветке" про православие,жидочки с обрезанной совестью...


    Вот молодец, уже отмечать начал. Молодец.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    8 часов назад

    интересно сколько вход стоит

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    8 часов назад

    Gangstarr

    интересно сколько вход стоит



    Вход свободный, денег не берут.

    Можно что-то пожертвовать храму, можно что-то купить из предметов, которые делают прихожане, собирая деньги на благотворительность, но это по желанию.

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад



    помолятся мученику Вонифатию



    Кстати, а имечко-то не славянское какое-то.

    Не наш человек, не россиянский, однако!

  • полазник

    полазник
    7 часов назад

    MbIcли вcлyx

    полазник

    ...мир вам, бздящие на каждой "ветке" про православие,жидочки с обрезанной совестью...



    Вот молодец, уже отмечать начал. Молодец.



    ...ошиблись. другие планы.

  • Бред-28

    Бред-28
    7 часов назад

    MbIcли вcлyx
    полазник...мир вам, бздящие на каждой "ветке" про православие,жидочки с обрезанной совестью...


    Вот молодец, уже отмечать начал. Молодец.


    Это люди совершенно безрассудные. Люди без будущего.

  • full

    full
    6 часов назад

    Интересно, почему новость повторилась и в ней комменты от старой новости? Редактор с Андроида работает?

  • Adolf

    Adolf
    6 часов назад

    full

    Интересно, почему новость повторилась и в ней комменты от старой новости? Редактор с Андроида работает?



    ненавязчивый маркетинг от рпц

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    6 часов назад

    full Интересно, почему новость повторилась и в ней комменты от старой новости? Редактор с Андроида работает?


    А не только эта новость повторилась, еще несколько. Халтурят под Новый год))

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Коньяк свой брать или там наливают?

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