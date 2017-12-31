В Новый год Благовещенская пассажирская таможня возьмет лишь один выходной

Пассажирский пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ не будет работать только 1 января. В остальные дни новогодних праздников амурчане смогут пересечь границу в обычное время.

График работы таможни утвердили на заседании координационного совета, сообщает областное министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства. 31 декабря она будет работать по сокращенному времени до 16 часов. 1 января на пункте пропуска выходной, а в остальные дни новогодних каникул работа будет идти по обычному графику.

Больше выходных у грузового направления. На новогодние праздники грузовая таможня уйдет в 14 часов 31 декабря и работу возобновит только 4 января. Также выходным днем станет 7 января. На обычный режим работы грузовая таможня выйдет 8 января 2018 года.