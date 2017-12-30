Рубрика «Мой год» на «Альфа-канале»: корреспондент Руслан Гладышев

Своими итогами с амурчанами поделился спортивный корреспондент «Альфа-канала» Руслан Гладышев. Для него уходящий 2017-й стал первым годом работы в телекомпании. Он окунулся в телевизионную атмосферу и посмотрел на телекухню с другой стороны экрана, а также посетил немало спортивных мероприятий, познакомился с десятками спортсменов даже мирового уровня.

Полумарафон «Бег к мечте» в честь дня рождения Благовещенска стал настоящим историческим событием. Воскресным ранним утром решили испытать себя три сотни человек. Бежали целыми семьями, с детьми и домашними животными. Преодолеть нужно было 21 километр.

В конце июля в Благовещенск привезли мотофристайл. Ревущие моторы, оглушительный гул стадиона «Амур» впечатлили корреспондента. «Московские райдеры тогда показали захватывающее шоу, резонанс от которого до сих пор находит отголоски в инстаграм-страничках амурчан. Мне, кстати, довелось поработать там не только корреспондентом "Альфа-канала", а еще и ведущим этого масштабного события на пару с Антоном Лаврентьевым из программы "Орел и Решка". Столько людей "Амур", наверное, не видел со времен большого футбола», – поделился Руслан Гладышев.

В сентябре благовещенцев объединил «Кросс нации». Только в областном центре бежали 4 тысячи человек во главе с губернатором региона. Дрифт от губернатора тоже занимает свое место в спортивных событиях. Глава Приамурья прочувствовал этот спорт на себе. Чемпионат стал первым подобным в Благовещенске. До этого в городе и области не хватало подготовленных гонщиков, подходящих авто, нужных трасс, а на картодром спортсмены долго не решались зайти.

Еще в этом году спортивный корреспондент телекомпании выяснял, почему регби в области сейчас не в лучшем положении, смотрел хоккей с участием звезд «Амурской осени» и первых лиц Приамурья, стал свидетелем приезда легенды баскетбола Андре Миллера и болел за благовещенских бойцов на панкратионе.

«Грядущий год, я надеюсь, принесет еще больше интересных спортивных событий, которыми мы обязательно будем делиться со зрителями. Смотрите "Время спорта" в эфире "Альфа-канала". С наступающим, увидимся уже в следующем году», – сказал Руслан.