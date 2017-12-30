Военных ждет индексация пенсий и зарплат

«В бюджете расходы в 18 миллиардов рублей, 22,6 миллиарда и 41,2 миллиарда предусмотрены, все нормативные документы разработаны», – заявила Татьяна Шевцова.

Таким образом, с 1 января лейтенант, командир взвода, будет получать в месяц в среднем 66 100 рублей, что примерно на 2 500 рублей выше зарплаты 2017 года. Прибавка для офицера уровня командира батальона (подполковник) составит примерно 3 400 рублей (вместо 85 300 рублей станет 88 700 рублей). Рост пенсий для офицеров уровня командира батальона (подполковник) составит 947 рублей, 1 932 рубля и 2 956 рублей в 2018-2020 годах.