Военных ждет индексация пенсий и зарплат
В 2018–2020 годах денежное довольствие военнослужащих и пенсии военным пенсионерам будут индексироваться на 4 % каждый год. Об этом сообщила журналистам заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. Первая индексация произойдет 1 января 2018 года, затем 1 октября 2019 года и 1 октября 2020 года, пишет «Интерфакс».
«В бюджете расходы в 18 миллиардов рублей, 22,6 миллиарда и 41,2 миллиарда предусмотрены, все нормативные документы разработаны», – заявила Татьяна Шевцова.
Таким образом, с 1 января лейтенант, командир взвода, будет получать в месяц в среднем 66 100 рублей, что примерно на 2 500 рублей выше зарплаты 2017 года. Прибавка для офицера уровня командира батальона (подполковник) составит примерно 3 400 рублей (вместо 85 300 рублей станет 88 700 рублей). Рост пенсий для офицеров уровня командира батальона (подполковник) составит 947 рублей, 1 932 рубля и 2 956 рублей в 2018-2020 годах.
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