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30декабря
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сегодня, 16:11 33

Военных ждет индексация пенсий и зарплат

В 2018–2020 годах денежное довольствие военнослужащих и пенсии военным пенсионерам будут индексироваться на 4 % каждый год. Об этом сообщила журналистам заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. Первая индексация произойдет 1 января 2018 года, затем 1 октября 2019 года и 1 октября 2020 года, пишет «Интерфакс».

«В бюджете расходы в 18 миллиардов рублей, 22,6 миллиарда и 41,2 миллиарда предусмотрены, все нормативные документы разработаны», – заявила Татьяна Шевцова.

Таким образом, с 1 января лейтенант, командир взвода, будет получать в месяц в среднем 66 100 рублей, что примерно на 2 500 рублей выше зарплаты 2017 года. Прибавка для офицера уровня командира батальона (подполковник) составит примерно 3 400 рублей (вместо 85 300 рублей станет 88 700 рублей). Рост пенсий для офицеров уровня командира батальона (подполковник) составит 947 рублей, 1 932 рубля и 2 956 рублей в 2018-2020 годах.

Просмотров всего: 1526

#военные #российская власть

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    не хило

  • Victrix

    Victrix
    5 часов назад

    хило

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    5 часов назад

    так себе добавочка...

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    5 часов назад

    Денежное довольствие военнослужащих-это не сумма в 60 тыр и все,это оклад плюс куча надбавок к окладу.Поднимут на 4 процента оклад и за звание,с остальных надбавок снимут пенку ,только вот об этом так торжественно никто не заявит!Впрочем,как и о повышениях всем остальным бюджетникам,где считают все "в среднем"

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    66 на гражданке не заработаешь

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    5 часов назад

    эта новость для несведущих гражданских

    чтоб орали и завидовали - ни хрена себе как военным платят!

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    5 часов назад

    Братеев

    66 на гражданке не заработаешь



    в армию не пускает кто то или что то?

    что заставляет на гражданке мантулить?

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    5 часов назад

    Так вперед,у нас в погранцы можно,в Сковородино и 100000 можно заработать,в тайге на заставе!

  • NEOS

    NEOS
    5 часов назад

    изoниaзидoм

    Так вперед,у нас в погранцы можно,в Сковородино и 100000 можно заработать,в тайге на заставе!



    черкните адрес...я..поеду...

  • Victrix

    Victrix
    5 часов назад

    Братеев

    66 на гражданке не заработаешь



    Батенька, вы под дурачка косите? Или в гугле забанили? Посмотрите сколько на гражданке получают руководители и их замы ВУЗов и госкорпораций, банкиры, спортсмены, министры, чиновники, депутаты и т.д. и т.п.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    5 часов назад

    Эти "надбавки" всегда аукались.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    5 часов назад

    » NEOS , сегодня, 18:41

    изoниaзидoм

    Так вперед,у нас в погранцы можно,в Сковородино и 100000 можно заработать,в тайге на заставе!



    черкните адрес...я..поеду...

    Игнатьевское шоссе,погранотряд,мимо не пройдешь,там дальше скажут-куда идти и что делать!

    К бывшим сотрудникам правоохранительных органов-отношение отрицательное,говорят,не берут!

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    5 часов назад

    изoниaзидoм

    Так вперед,у нас в погранцы можно,в Сковородино и 100000 можно заработать,в тайге на заставе!



    не все психически здоровы

    и хилость тела многим заработать на дает

  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    похоже написали лабуду про 1 октября 2019 года. это два года ни шиша

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Предвыборная замануха для устойчивой победы ВВП.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    4 часа назад

    vertex

    Предвыборная замануха для устойчивой победы ВВП.



    Почему думаешь,что военные поведутся?Плохо знаешь людей и ситуации!

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    изoниaзидoм

    Денежное довольствие военнослужащих-это не сумма в 60 тыр



    Оклады военнослужащих намного меньше.

    А СРЕДНЯЯ сумма ДД вытекает из кучи премиальных и различных надбавок, которые не всем положены и не все могут получить.

    Но обычно, когда рассказывают об этом в СМИ, говорят о максимальной выплате, а не даже о средней.

    Хотя да, выпускник лейтенант может получать больше выпускника гражданского.

    Да и с трудоустройством проблем у лейтенанта нет.

  • NEOS

    NEOS
    4 часа назад

    изoниaзидoм NEOS

    » NEOS , сегодня, 18:41

    изoниaзидoм

    Так вперед,у нас в погранцы можно,в Сковородино и 100000 можно заработать,в тайге на заставе!



    черкните адрес...я..поеду...

    Игнатьевское шоссе,погранотряд,мимо не пройдешь,там дальше скажут-куда идти и что делать!

    К бывшим сотрудникам правоохранительных органов-отношение отрицательное,говорят,не берут!



    погранотряд...туда ходить опасно...говорят...там всюду камеры! и фсб...готово всякого забрать к себе...и никого я в органах не охранял! вы, не подумав, валите словесный кал!

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Семен Васильевич А.

    vertex

    Предвыборная замануха для устойчивой победы ВВП.



    Почему думаешь,что военные поведутся?Плохо знаешь людей и ситуации!



    Станут кусать руку, которая их кормит?

  • Galina1956

    Galina1956
    3 часа назад

    Пенсионерам на днях уже выдали пенсию с повышением.

  • NEOS

    NEOS
    3 часа назад

    Galina1956

    Пенсионерам на днях уже выдали пенсию с повышением.



    88 руплей?

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    3 часа назад

    vertex

    Семен Васильевич А.

    vertex

    Предвыборная замануха для устойчивой победы ВВП.



    Почему думаешь,что военные поведутся?Плохо знаешь людей и ситуации!



    Станут кусать руку, которая их кормит?



    Я же говорю

    Плохо знаешь людей и ситуации!

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    vertex

    Семен Васильевич А.

    vertex

    Предвыборная замануха для устойчивой победы ВВП.



    Почему думаешь,что военные поведутся?Плохо знаешь людей и ситуации!



    Станут кусать руку, которая их кормит?



    Есличо, то военных не ВВП кормит и не едро!

  • NEOS

    NEOS
    3 часа назад

    Oldlord

    vertex

    Семен Васильевич А.

    vertex

    Предвыборная замануха для устойчивой победы ВВП.



    Почему думаешь,что военные поведутся?Плохо знаешь людей и ситуации!



    Станут кусать руку, которая их кормит?



    Есличо, то военных не ВВП кормит и не едро!



    Золотые слова!

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Oldlord

    vertex

    Семен Васильевич А.

    vertex

    Предвыборная замануха для устойчивой победы ВВП.



    Почему думаешь,что военные поведутся?Плохо знаешь людей и ситуации!



    Станут кусать руку, которая их кормит?



    Есличо, то военных не ВВП кормит и не едро!



    Ну, он же приказ о индексации подписывает, как Верховный Главнокомандующий. При Ельцине такого не было.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    3 часа назад

    вертекс,ближе к людям надо быть,много интересного узнаешь

    А то ты сутками в тырнете

    Вот и непонятки у тебя!

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    За моими комментариями так, только Гыга - Кот Василий бегал)))

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Oldlord



    Хотя да, выпускник лейтенант может получать больше выпускника гражданского.



    В статье речь идет о лейтенанте ио командира части на подводной лодке в Арктике во время боевых действий))))))))))))

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    vertex

    За моими комментариями так, только Гыга - Кот Василий бегал)))



    Оспидя,да кому ты нужен-бегать за тобой

    Хотя я удивлен,что ты перестал за Кожемякой бегать

    Ближе будь к людям,повторяю!

    И это,я не Гыга,если че!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Всю ветку зафлудил Василич, зацепило видимо.

  • full

    full
    2 часа назад

    vertex

    Всю ветку зафлудил Василич, зацепило видимо.



    Мож это котенок кота Василия?

  • проходил мимо

    проходил мимо
    1 час назад



    Военных ждет индексация пенсий и зарплат



    а врачей и учителей - голодная смерть, аве, Цезарь, всё путЁм!

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