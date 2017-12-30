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сегодня, 14:41 12

В России вербовщиков террористов будут пожизненно лишать свободы

В России вербовщиков террористов будут пожизненно лишать свободы
Фото: Mir24.tv

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное наказание для вербовщиков террористов в случае, если совершенный ими теракт привел к гибели людей. Кроме того, пожизненный срок теперь может получить человек, вооруживший или тренировавший террориста, пишет РБК.

В случае, если в результате теракта или захвата заложников никто не погиб, максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы. Ранее было предусмотрено наказание от пяти до десяти лет. Если вербовщик террористов использовал свое служебное положение, ему также грозит пожизненное лишение свободы.

За пропаганду терроризма предусмотрен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Под пропагандой понимается «деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности».

Законопроект был внесен в Госдуму в конце июля заместителем руководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошевым. В ноябре в него внесли поправки о наказании за пропаганду терроризма, причем изначально предлагалось лишать свободы на срок до семи лет. Адвокат Илья Новиков комментировал тогда, что в Уголовном кодексе уже есть статья за публичные призывы к терроризму, поэтому такая новация, по его мнению, является избыточной.

Закон был принят Госдумой 14 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря.

Просмотров всего: 416

#закон

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • full

    full
    7 часов назад

    А формулировка терроризма где нибудь имеется?

  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    full

    А формулировка терроризма где нибудь имеется?



    именно поэтому, тебя, за твой вопрос, можно посадить по этой статье

  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    у нас есть пару законов по противодействию терроризму и соответственно всё там расписано

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    full

    А формулировка терроризма где нибудь имеется?



    терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий

    террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях;

    (Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 5 мая 2014 года N 130-ФЗ.)

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

    О противодействии терроризму

    (с изменениями на 6 июля 2016 года)

    (редакция, действующая с 1 января 2017 года)

  • full

    full
    1 час назад

    Victrix

    full

    А формулировка терроризма где нибудь имеется?



    терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий

    террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях;

    (Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 5 мая 2014 года N 130-ФЗ.)

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

    О противодействии терроризму

    (с изменениями на 6 июля 2016 года)

    (редакция, действующая с 1 января 2017 года)



    Чота правительством РФ повеяло...

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 час назад

    Но это у кого нет денег. А у кого есть, на три месяца под домашний арест.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    full

    Чота правительством РФ повеяло...



    ???

  • full

    full
    1 час назад

    Victrix

    full

    А формулировка терроризма где нибудь имеется?



    терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий

    террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях;

    (Пункт в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 5 мая 2014 года N 130-ФЗ.)

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

    О противодействии терроризму

    (с изменениями на 6 июля 2016 года)

    (редакция, действующая с 1 января 2017 года)



    Во, а вот так на РПЦ походит...

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    full

    Во, а вот так на РПЦ походит...



    Зри в корень - в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений

  • full

    full
    1 час назад

    Victrix

    full

    Во, а вот так на РПЦ походит...



    Зри в корень - в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений



    Точняк! Как ловко Лукиан ракету запулил - красота!

  • Димко

    Димко
    46 минут назад

    с нашей вертикальной системой правосудия это круто

  • full

    full
    27 минут назад

    Интересно, у террористов есть что нибудь похожее на Майн Кампф или на Манифест Коммунистической партии? Или это уже тоже запретили?

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