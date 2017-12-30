В России вербовщиков террористов будут пожизненно лишать свободы

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В случае, если в результате теракта или захвата заложников никто не погиб, максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы. Ранее было предусмотрено наказание от пяти до десяти лет. Если вербовщик террористов использовал свое служебное положение, ему также грозит пожизненное лишение свободы.

За пропаганду терроризма предусмотрен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Под пропагандой понимается «деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности».

Законопроект был внесен в Госдуму в конце июля заместителем руководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошевым. В ноябре в него внесли поправки о наказании за пропаганду терроризма, причем изначально предлагалось лишать свободы на срок до семи лет. Адвокат Илья Новиков комментировал тогда, что в Уголовном кодексе уже есть статья за публичные призывы к терроризму, поэтому такая новация, по его мнению, является избыточной.

Закон был принят Госдумой 14 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря.