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сегодня, 13:09 3

«Чтобы я жил и никто меня не трогал»: благовещенцы рассказали, чего хотят в новом году

В преддверии Нового года корреспондент «Альфа-канала» отправился на улицы Благовещенска с опросом. Прохожих спросили, где они планируют отметить праздник, а также о том, какие планы строят на грядущий год.

«Дома отмечаем, это семейный праздник. Самое главное, чего хочу, это здоровья. Еще хочу себе машину красного цвета и чуть-чуть счастья. Много не надо», – поделилась девушка.

«Новый мотоцикл хочу себе. И любовь не помешало бы встретить», – добавил парень.

«Я отмечаю на работе, я в охране. По поводу планов – у меня внучка и внук, что еще надо? Им счастья желаю, что-нибудь им куплю. А так, жена работает, родители живые, все прекрасно», – отметил пенсионер.

«У каждого какие мечты? Чтобы больше денег было и счастья. В долги не ввязываюсь, в ипотеку также. А самая большая моя мечта – чтобы я жил и никто меня не трогал», – сказал другой пенсионер.

«В кругу семьи встречаем. Мы приехали из Костромы к детям. Собрались два сына, внуки. И каждый год мы приезжаем сюда и празднуем Новый год», – поделилась женщина.

«Хочу сдать экзамены успешно. А любовь точно не встретишь в новом году. Туго у нас с мужчинами ужасно», – высказалась девушка.

«Мы приехали из Краснодара. Поэтому будем встречать на малой родине Новый год со своей семьей. Есть планы на путешествие в 2018 году, побольше посмотреть, поездить», – отметила прохожая.

«Внуки у нас однозначно будут, но мы дождались внученьку. Это наш бриллиантик, наша красота», – сказала пенсионерка.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Агамемнон

    Агамемнон
    4 часа назад

    А почему у нас с мужчинами ужасно? По мне, так девушку нормальную сложно найти. Либо огламуренные кисы, либо разведенки с детьми

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Ну конечно чтоб моя нога стоя твердо на сегодняшнем краю пропасти знала, что другая уже в завтрашнюю твердыню, ступает.

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