Житель Свободного попытался передать в ИВС наркотик в дезодоранте

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В Свободном осудили местного жителя за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчина попытался передать знакомому в ИВС найденный наркотик. Запрещенное вещество он спрятал в шариковый дезодорант.

Судом установлено, что мужчина проходил мимо водонапорной башни в селе Новгородка Свободненского района, возле которой под камнем обнаружил сверток с наркотическим средством. В этот момент он решил незаконно сбыть найденное знакомому, содержащемуся в ИВС Свободного.

Он купил в магазине шариковый дезодорант, из которого вынул шариковый ролик и спрятал в него наркотическое средство. 12 августа 2017 года мужчина пришел к административному зданию ИВС и передал пакет незнакомому парню, которого не посвящал в свой преступный умысел.

Однако в ходе осмотра в комнате приема передач сотрудники ИВС изъяли пересланное наркотическое средство, масса которого составила 9,89 грамма, что относится к крупному размеру.

Как сообщает областная прокуратура, подсудимого признали виновным и судили по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в административном здании, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».

При этом он характеризуется удовлетворительно, на момент задержания был трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, ранее не судим. Судом при вынесении приговора учтены также молодой возраст подсудимого, признание им вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с повинной. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.