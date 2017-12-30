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В последний день года в Приамурье выпадет снег

В последний день года в Приамурье выпадет снег
Фото: www.goodfon.ru

В Амурской области в последний день года установится переменная облачность. В большинстве районов 31 декабря пройдет слабый и умеренный снег. Ветер будет дуть с севера, северо-востока со скоростью до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит 17…22 градуса мороза, местами понижаясь до 27…32 градусов. Днем термометры покажут 8…13 градусов ниже нуля, местами по северу – минус 18…23 градуса.

В Благовещенске 31 декабря ожидается переменная облачность, выпадет снег. Северный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 18…20, днем – минус 9…11 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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