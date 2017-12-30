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Белогорцев с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка из Великого Устюга (видео)

Белогорцев с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка из Великого Устюга (видео)

Дед Мороз и Снегурочка поздравили белогорцев с наступающим Новым годом. Видеопоздравление они прислали из Великого Устюга в городской Центр культурного развития. В поздравлении они пожелали жителям города вежливых людей добра и веры в чудо.

«Дорогие мои друзья, все от мала до велика, жители города Белогорска Амурской области! Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю добра, здоровья, благополучия и удачи. Я знаю точно, что город Белогорск – город вежливых людей. Мы уверены, что вы всегда найдете время для добрых дел», – сказал Дед Мороз.

Снегурочка присоединилась к поздравлениям дедушки и пожелала в следующем году верить в чудо.

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#Белогорск #праздники

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