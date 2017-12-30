Рубрика «Мой год» на «Альфа-канале»: корреспондент Ирина Стругачева

О том, как прошел рабочий, 2017, год рассказала корреспондент «Альфа-канала» Ирина Стругачева. Первые съемки застали ее не в студии, не в Благовещенске и даже не в России. В начале года съемочная группа вместе с благовещенским гонщиком Сергеем Зубовым покоряли Поднебесную и готовили ралли по-китайски.

Чемпионат по ралли проходил в Китае. Около ста участников собрались в маленьком городке на северо-западе КНР. Среди них и благовещенский гонщик вместе с журналистами «Альфа-канала». Кадры, которые телекомпания привезла с гонок, легли в основу программы «Записки штурмана».

Уже в Благовещенске корреспондент Ирина Стругачева разбиралась в другом техническом виде спорта. Амурские мотоциклисты не поделили трассы, турниры и кресло руководителя. Гонщики разбились на два лагеря – две федерации – и до сих пор не решили, кто же из них главнее.

Другой спор пытались разрешить в суде. Подполковник и генерал поссорились в День победы. Начальник ДВОКУ Владимир Грызлов подал в суд на председателя «Боевого братства» Валерия Вощевоза за то, что тот его якобы оскорбил. В итоге суд встал на сторону генерала, Валерия Вощевоза оштрафовали. Ветеранскую организацию трогать не стали.

Еще одна громкая история снималась в зале суда. На скамье подсудимых – водитель, который сбил двух студентов возле ОКЦ и скрылся с места аварии. Молодой человек умер в больнице, девушка получила тяжелые травмы. Родители студента боялись несправедливого наказания для убийцы их сына и обратились к журналистам. На суде прокурор попросил всего два с половиной года колонии-поселения для преступника. Гособвинитель посчитал, что водитель не был пьян в момент аварии. Этим обращением не был шокирован разве что адвокат.

После выхода сюжета нашелся свидетель – девушка утверждала, что видела, как водитель выпивал. Дело стали расследовать дальше. Пострадавшие люди надеются, что виновник аварии понесет справедливое наказание.

Свое наказание понесла и жительница Белогорска Екатерина Пронина. Она попала в тюрьму за убийство мужа. Он избивал Екатерину, когда она была беременна. После родов малыша забрали, а потом отдали в приемную семью. Вернуть ребенка после освобождения оказалось непросто, но Екатерине это удалось.

Еще в этом году корреспондент провожала амурчан в армию, распродавала имущество строительной компании «Городок» и гуляла по темным улицам во время блэкаута. А каждый четверг журналисты вместе со зрителями делали «Прямой эфир» – звали в студию врачей, шоуменов, спортсменов, общественников и давали возможность амурчанам задавать вопросы гостям в режиме онлайн.

Последним в этом году студию «Альфа-канала» посетил благовещенский экстрасенс. Он рассказал, какой год ждет амурчан. С его слов, впереди только хорошие события и позитивные эмоции.