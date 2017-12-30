Двое благовещенцев проникли на торговую базу, избили пенсионера и украли телевизор

В дежурную часть Благовещенска поступило сообщение от директора одной из торговых баз областного центра. Мужчина сообщил стражам правопорядка, что в сторожевой вагончик, находящийся на территории базы, проникли двое неизвестных. Они избили находившегося там пожилого человека и украли телевизор.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Потерпевший указал приметы злоумышленников. Ориентировка была передана наружным нарядам и патрулям полиции.

В ходе отработки улиц и дворов домов сотрудники полиции обнаружили недалеко от места происшествия – в районе улицы Нагорной – двух мужчин, подходящих под приметы. Обоих доставили в отдел полиции. Ими оказались жители областного центра 1984 и 1979 годов рождения.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения заключения под стражу. Похищенный телевизор сотрудники полиции вернули законному владельцу, сообщает амурское управление МВД.