Около 100 благовещенцев пришли на заключительный в этом году концерт хора «Возрождение»

Камерный хор «Возрождение» исполнил новогодние песни в амурском краеведческом музее. Там состоялся заключительный концерт этого года. Насладиться совершенным музыкальным инструментом – человеческим голосом – пришли около 100 человек.

«Я совершенно не считаю, что мы провинция. Я очень счастлива жить и находится в нашем городе. Очень счастлива, что дети здесь растут. Я считаю, что надо ценить, беречь и всегда прославлять свою Родину, что и делает наш прекрасный хор "Возрождение"», – поделилась зрительница Ирина Лагунова.

Артисты исполняли русские народные песни и вспомнили даже японскую поэзию и норвежские напевы. На концерте представили три премьеры.

«Любую песню можно переложить на хор. Потому что хор – это совершенный музыкальный инструмент. А самый совершенный инструмент – это человеческий голос. Мы имеем в своём арсенале басы, тенора, баритоны, сопрано, альты. Мы любым тембром можем спеть. Изобразить медведя, ёлочку, птичку, снежинку, часы. Всё, что хотите. У нас вот "бом-бом-бом" поют мальчики», – отметила художественный руководитель камерного хора «Возрождение» Елена Беляева.

В прошлом году хор испытывал финансовые трудности. Но в 2017 пережил второе рождение, рассказывает руководитель, и пополнился новыми артистами. Сейчас в хоре 25 певцов.

Полина Ларичева поёт с 6 лет. В хор она пришла 4 месяца назад. Несмотря на небольшой опыт работы в коллективе, ей уже есть что вспомнить.

«Мы недавно выступали в СИЗО. И ребята, которые, казалось бы, никогда не слышали хора, никогда не слышали живого исполнения, они были под впечатлением. Их глаза светились. И было видно, что где-то какие-то ниточки души мы всё-таки затронули», – сказала артистка камерного хора «Возрождение» Полина Ларичева.

За последние 3 месяца артисты выступили более чем с 20 концертами по всей области. Хор с оптимизмом смотрит в будущее и обещает в следующем году дарить людям музыку и хорошее настроение.