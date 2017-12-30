Теплый декабрьский день: прогноз погоды в Амурской области на 30 декабря

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В Амурской области 30 декабря ожидается увеличение облачности. Местами по западным районам пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с востока, юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура составит 10…15 градусов мороза, местами по крайним северным районам – минус 20…25 градусов.

В Благовещенске также ожидается увеличение облачности, преимущественно будет без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура составит 11…13 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL