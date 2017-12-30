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В Белогорске открылся кинозал, оснащенный единственным в России оборудованием

В Белогорске открылся кинозал, оснащенный единственным в России оборудованием
Фото: dfo.spr.ru

29 декабря в кинотеатре «Россия» в Белогорске открыли третий кинозал. Он оснащен единственным в России оборудованием – лазерным кинопроектором японского производства и 3D экраном. Кинозал расположился в пристройке к зданию кинотеатра. Его возвели менее чем за полгода.

Вместительность современного кинозала – 97 мест. Он оборудован VIP-креслами анатомической конструкции, с мягкими подлокотниками для максимального комфорта зрителей. Ширина сидений составляет 70 сантиметров, это на 15 сантиметров больше, чем ширина обычных.

Первые киносеансы в новом кинозале состоялись в день открытия в 14:30 и 17:00. Зрителям предложили посмотреть российскую спортивную драму режиссёра Антона Мегердичева о победе сборной СССР по баскетболу над сборной США на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене «Движение вверх». Выход фильма в широкий прокат в России состоялся 28 декабря.

В мае прошлого года здание кинотеатра «Россия» было продано. Муниципальное недвижимое имущество реализовано на аукционе за 40 миллионов рублей. Победителем торгов стал предприниматель из Благовещенска, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#жизнь #отдых

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