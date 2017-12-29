Подтвердились 11 фактов снижения температуры в квартирах по жалобам амурчан

Ранее с жалобами на низкую температуру в квартирах к главе Приамурья через социальную сеть «Инстаграм» обратился 81 человек. Сегодня руководство областного министерства ЖКХ отчиталось о проведенном разбирательстве по каждому адресу. Соответствующее поручение было дано губернатором региона.

«В ходе проверки специалистами 18 муниципальных образований с участием управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, службами жилищного контроля в период с 21 декабря по 28 декабря 2017 года установлено, что в 69 квартирах температура соответствует нормативу. По одному адресу не предоставлен доступ в квартиру. В 10 квартирах и одном подъезде жилого дома установлен факт снижения температур ниже 20 градусов и ниже 22 градусов в угловых помещениях домов», – сказал министр ЖКХ региона Сергей Гордеев.

Основными причинами снижения температур является наличие неисправности внутридомовой системы топления (4 случая), отсутствие утепления оконных и дверных проемов в квартирах (6 случаев). В одном случае похолодание в квартире произошло по причине промерзания наружных стен.

В режиме видеосвязи по каждому факту похолодания в квартирах губернатору области отчитались руководители городов и районов Приамурья.

В настоящее время по нескольким квартирам уже решены вопросы по регулировке системы отопления, и тепло уже вернулось в квартиры амурчан. В некоторые квартиры тепло вернется до нового года, по ряду квартир будут проведены работы по регулировке систем отопления и утеплению помещений в течение января.

По факту промерзания стен в одной из квартир главой региона было дано поручение провести разбирательство при участии застройщиков, администрации города и областного министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Александр Козлов поручил решить проблемные вопросы и представить отчет 9 января 2018 года.

«Между структурами нет согласованности. По ряду вопросов так и не были получены ответы. До сих пор нерешенным остаётся ряд проблем. Вы работаете для людей, и информировать их необходимо в обязательном порядке, люди должны знать, как решаются их вопросы», – сказал Александр Козлов.