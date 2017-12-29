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29декабря
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сегодня, 18:34 2

Амурская область не будет реформировать образование в части перевода под юрисдикцию области

Амурская область не войдет в число пилотных территорий, где пройдет апробация новых моделей управления образованием. Перевод образования под областное управление преждевременно, считает губернатор Приамурья Александр Козлов.

Председатель совета муниципальных образований Амурской области и глава Белогорска Станислав Мелюков поблагодарил губернатора за принятое им еще летом решение.

«Губернатор абсолютно правильно решил не спешить переводить образование на субъектовый уровень. В таком тонком вопросе действительно лучше понаблюдать, как реализуются пилотные проекты в других регионах, насколько они будут успешны, – выразил свою точку зрения глава Белогорска. – Солидарен с мнением, что нельзя отодвигать школы от центра принятия решений. Главы муниципалитетов Приамурья поддерживают позицию губернатора Александра Козлова в этом вопросе».

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#Белогорск #губернатор #образование

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Комментарии
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  • 55

    55
    4 часа назад

    Главы муниципалитетов поддерживают бодряка, а дальше что... Все объяснение тут дурацкое: "нельзя отодвигать школы от центра принятия решений". А где здравое и разумное обоснование?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Система образования Амурской области тотчас же перейдёт под юрисдикцию субъекта федерации, как только сверху раздастся окрик.

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