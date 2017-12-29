Амурская область не будет реформировать образование в части перевода под юрисдикцию области

Амурская область не войдет в число пилотных территорий, где пройдет апробация новых моделей управления образованием. Перевод образования под областное управление преждевременно, считает губернатор Приамурья Александр Козлов.

Председатель совета муниципальных образований Амурской области и глава Белогорска Станислав Мелюков поблагодарил губернатора за принятое им еще летом решение.

«Губернатор абсолютно правильно решил не спешить переводить образование на субъектовый уровень. В таком тонком вопросе действительно лучше понаблюдать, как реализуются пилотные проекты в других регионах, насколько они будут успешны, – выразил свою точку зрения глава Белогорска. – Солидарен с мнением, что нельзя отодвигать школы от центра принятия решений. Главы муниципалитетов Приамурья поддерживают позицию губернатора Александра Козлова в этом вопросе».