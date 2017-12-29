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«Альфа-канал» и Амур.инфо сняли для амурчан новогоднее видеопоздравление

«Альфа-канал» и Амур.инфо сняли для амурчан новогоднее видеопоздравление

«Альфа-канал» и Амур.инфо решили поздравить амурчан с Новым годом праздничным роликом. Видеопоздравление посвящено символу 2018 года – собаке. Разные хвостатые попробовали себя в роли ведущих программ на телевидении.

Всего в ролике снялись 14 собак – все они разных возрастов, размеров и пород. Есть в видеопоздравлении и беспородные собаки, некоторые из них раньше жили на улице, но в итоге обрели свой дом.

«Хотелось создать нечто позитивное, чтобы поднять настроение нашим читателям и зрителям. Этим видео мы поздравляем жителей Благовещенска и всей области с Новым годом и заодно хотим показать, какими разными могут быть наши питомцы. Но, независимо от породы и характера, они все делают своих хозяев по-настоящему счастливыми», – отметили авторы ролика.

В 2017 году «Альфа-канал» и Амур.инфо также снимали для амурчан видеоролик. Посмотреть его можно здесь.

Просмотров всего: 302

#животные #праздники

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