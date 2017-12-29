«Кто сказал "гав"?»: собаки известных благовещенцев

Завершает новогоднюю рубрику «Кто сказал "гав"?» сюжет об известных в Благовещенске владельцах собак. Корреспондент «Альфа-канала» познакомился поближе с хвостатыми питомцами начальника благовещенского управления по делам ГО и ЧС, ведущего мероприятий и замглавного врача по акушерско-гинекологической помощи городской больницы.

Колли по кличке Стэлс с незнакомыми людьми осторожен. Собаку начальник управления по делам ГО и ЧС купил в Москве. В столицу Игорь Темнюк приехал в командировку, а уехал с верным другом. Говорит, это была любовь с первого взгляда. Чужих собаки этой породы не признают, в этом убедилась и съемочная группа «Альфа-канала».

В семье Игоря Темнюка уже была собака породы колли, она прожила 13 лет. Поэтому другую породу даже не рассматривали. В октябре Стэлсу исполнится 2 года. У хвостатого питомца есть родословная и клеймо. Но на выставки семья не ходит. Собаку брали для души.

«Он мороза не боится. Может гулять долго. Заставляет выходить на улицу, двигаться. Утром уже в 6:30 я с ним на улице. Уже не полежишь в выходной. Знаешь, что забота о животном. Ест он только хорошие корма. Конечно, различные угощалки. Любит сыр очень. Утром, когда стол накрывается на завтрак, он садится и лапой показывает – давайте мне сыр. А так, конечно, стараемся не баловать», – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Благовещенска Игорь Темнюк.

Пальмира, или просто Пуля 5 лет назад появилась в семье главврача городского роддома. Наталья Кривощёкова говорит, что как-то неосторожно сказала родителям о своей мечте завести собаку, и желание было исполнено. Это первая собака в жизни врача. Неделю они присматривались друг к другу. И сейчас после ночных дежурств Пальмира радостно бежит к своей хозяйке.

«Приходишь с работы, какой бы ты ни был уставший, тебе надо за ней убрать, с ней поиграть, побросать мячик, покормить. И вот так досуг она занимает. Она очень позитивная. Она чувствует твоё настроение. Очень живая, игривая, красивая. Вот за красоту я, собственно, её и завела», – поделилась замглавного врача по акушерско-гинекологической помощи городской клинической больницы Благовещенска Наталья Кривощёкова.

Домашний питомец ест только натуральную пищу. Поэтому с новогоднего стола Пальмире достанется кусочек мяса.

5-летний Шнур славится гиперактивностью. Как, впрочем, и его хозяин, у которого всё расписано поминутно. Когда маленькая такса появилась в семье теле- и радиоведущего Максима Ивановского, жизнь, говорит, заиграла новыми красками. У него это первая собака. Над кличкой думали очень долго. В итоге решили назвать в честь солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова. К тому же такса такая же длинная, как и шнурок.

В гардеробе у Шнурка есть пара барских, как их называет хозяин, курток. Но особо одеваться питомец не любит. От холода спасается пробежками вместе со своим кормильцем.

«Ему нужно внимание, конечно, постоянно. Поэтому он очень скучает. Самое клёвое в моём случае, когда я прихожу с работы, с корпоратива ночью, часов в 12, он всегда встречает в любом состоянии. Он всегда тебе рад, даже когда он суперсонный. Даже когда в час, в два приходишь. Он встаёт, встречает, обнимет, чмокнет и потом уже идёт спать обратно», – поделился ведущий Максим Ивановский.

Летом Шнура сбила машина. У таксы были тяжёлые травмы. Пришлось вкладывать силы, время и деньги. Но для своего питомца Максиму ничего не жалко. Хозяин не скрывает, что любимцу семьи всегда достаётся что-нибудь со стола. Вот и в Новый год в его распоряжении будет почти каждое блюдо.