МРОТ с 1 января повысится до прожиточного минимума

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«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 тысяч 489 рублей в месяц. Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

На встрече с руководителем общественной организации «Опора России» Александром Калининым Владимир Путин пообещал, что власти повысят МРОТ. Президент подчеркнул, что люди не могут получать зарплату меньше прожиточного минимума.

В силу закон вступит с 1 января 2018 года.