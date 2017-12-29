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МРОТ с 1 января повысится до прожиточного минимума

МРОТ с 1 января повысится до прожиточного минимума
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Подробнее на ТАСС: tass.ru/ekonomika/4851138

Закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума подписал президент России Владимир Путин. МРОТ с 1 января будет составлять 9 тысяч 489 рублей в месяц, сообщает ТАСС.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 тысяч 489 рублей в месяц. Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

На встрече с руководителем общественной организации «Опора России» Александром Калининым Владимир Путин пообещал, что власти повысят МРОТ. Президент подчеркнул, что люди не могут получать зарплату меньше прожиточного минимума.

В силу закон вступит с 1 января 2018 года.

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#закон #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    6 часов назад

    Чет не поняла...только дошло что ли? МРОТ всегда был ниже прожиточного минимума и вот свершилось чудо!

  • архивная

    архивная
    5 часов назад

    А пенсии малоимущим пенсионерам в заксобрании Амурской области на 2018 год,утвердили ниже прожиточного уровня,что пенсионеры не люди,не заслужили?

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