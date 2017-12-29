Цены на такси в Благовещенске традиционно поднимут в новогоднюю ночь

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Благовещенские таксисты в новогоднюю ночь и 1 января поднимут цены в два раза. Об этом сообщили в одной из городских служб такси. Новогодний двойной тариф начнет действовать примерно с шести часов вечера 31 декабря. Например, за поездку от площади Ленина до улицы Воронкова заплатить придется около 300 рублей.

В нескольких фирмах дать ответ о стоимости поездок пока затруднились.

Зато уже точно известно, что проезд в автобусах подорожает на рубль: с 1 января платить придется 23 рубля.

А 31 декабря из-за новогодних мероприятий на площади Ленина общественный транспорт изменит свои маршруты. Автобусы поедут по параллельным улицам.

После праздничного фейерверка в 20:45 автобусы № 19 и 26 будут ждать горожан возле магазина «Благовещенск». На остановке возле бывшего выставочного зала на улице 50-летия Октября пассажиров станут дожидаться автобусы № 1, 8, 13, 22, 106,101 и 20.