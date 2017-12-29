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29декабря
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Цены на такси в Благовещенске традиционно поднимут в новогоднюю ночь

Цены на такси в Благовещенске традиционно поднимут в новогоднюю ночь
Фото: Life.ru

Благовещенские таксисты в новогоднюю ночь и 1 января поднимут цены в два раза. Об этом сообщили в одной из городских служб такси. Новогодний двойной тариф начнет действовать примерно с шести часов вечера 31 декабря. Например, за поездку от площади Ленина до улицы Воронкова заплатить придется около 300 рублей.

В нескольких фирмах дать ответ о стоимости поездок пока затруднились.

Зато уже точно известно, что проезд в автобусах подорожает на рубль: с 1 января платить придется 23 рубля.

А 31 декабря из-за новогодних мероприятий на площади Ленина общественный транспорт изменит свои маршруты. Автобусы поедут по параллельным улицам.

После праздничного фейерверка в 20:45 автобусы № 19 и 26 будут ждать горожан возле магазина «Благовещенск». На остановке возле бывшего выставочного зала на улице 50-летия Октября пассажиров станут дожидаться автобусы № 1, 8, 13, 22, 106,101 и 20.

Просмотров всего: 870

#праздники #транспорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    а что станет дешевле под Новый год?

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Ну и где ФАС? Как же новость несколько дней назад, что возьмут под контроль цены на такси в праздники?

  • КанзаС

    КанзаС
    2 часа назад

    ФАС - "потешные войска",как при Петре.Вроде есть они,а толку НОЛЬ от них...Так поржать...А на Гос. довольствии состоят...Имхо,канешно... Ув.сотрудники фаса опровергните,если ,что ,есть ли,Реальная Польза от Вашего ведомства для народа ?

  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    пусть фас бензином занимаются а не всякой мелочью

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    2 часа назад

    виталя1979пусть фас бензином занимаются а не всякой мелочью


    Да,да,да бензином они как раз и занимаются... Цены на бензин стремительно пошли вниз, особенно к Новому году...

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    новости все радостнее...

  • слава999

    слава999
    2 часа назад

    Ну ну. Цены на бензин и прочее в гору, а такси должно быть подешевле??

    Смешно....

  • дарина75

    дарина75
    1 час назад

    Плевать все хотели на ФАС)))) Других проблем у них нет, как только за ценами такси смотреть. А из чего эта цена складывается у ФАСовцев в их микромозге не укладывается! Пусть начнут с бензина.

  • дарина75

    дарина75
    1 час назад

    Клоуны))))

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    угу...поднимут...сами себя возить будут)))

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Людииии, давно уже нужно принять, как за должное, тем более сейчас, когда кризис еще не достиг своего апогея, что цены не только с нового года , но и в течение всего года несколько раз поднимаются. Для нашего государства не газ и не нефть самый ценный ресурс, а простой народ, который

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Людииии, давно уже нужно принять, как за должное, тем более сейчас, когда кризис еще не достиг своего апогея, что цены не только с нового года , но и в течение всего года несколько раз поднимаются. Для нашего государства не газ и не нефть самый ценный ресурс, а простой народ, который

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    ...который копеечки считает от зарплаты до зарплаты. Мы сейчас живем как в 90-е, только бардак узаконили и это дает некую иллюзии порядка и стабильности.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Вот вообще пофиг, мне в новогоднюю ночь ездить никуда не надо. А если понадобится сам за руль сяду.

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    в ресторанах цены повысились,сказали после праздников все станет как обычно

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    52 минуты назад

    Мы должны уважать их традиции и быть толерантными

  • Tуман

    Tуман
    47 минут назад

    Gangstarr

    Вот вообще пофиг, мне в новогоднюю ночь ездить никуда не надо. А если понадобится сам за руль сяду.



    Я тоже люблю пьяный в новогоднюю ночь погонять.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    46 минут назад

    Tуман
    Gangstarr

    Вот вообще пофиг, мне в новогоднюю ночь ездить никуда не надо. А если понадобится сам за руль сяду.



    Я тоже люблю пьяный в новогоднюю ночь погонять.


    не бухаю в новогоднюю ночь

  • Tуман

    Tуман
    45 минут назад

    Бывает.

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