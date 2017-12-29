Благовещенцев, расписавшихся 31 декабря под бой курантов, поздравят Дед Мороз и Снегурочка

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В Благовещенском ЗАГСе закончили прием документов на регистрацию брака 31 декабря. В городе узаконить свои отношения в этот день пожелали 34 пары. Одна пара передумала давать клятву верности под бой курантов и перенесла торжество на более раннее время этого же дня.

Как рассказали в Благовещенском ЗАГСе, две пары, которые еще в ноябре планировали пожениться 31 декабря – в итоге передумали. Их место заняли две другие пары. В этот день регистрации начнутся в 9 часов утра и продлятся до шести вечера. Затем будет сделан небольшой перерыв, после которого около 12 часов ночи росписи возобновятся.

Из трех пар, которые собирались обменяться кольцами за несколько минут до наступления Нового года, одна изменила свое решение. Будущие молодожены решили расписаться в этот же день, но чуть раньше. Дело в том, что дневные регистрации будут индивидуальными. Ночью две пары будут чествовать вместе. Проводить торжественную церемонию будет начальник регионального управления ЗАГС Наталья Томилова.

«Не обидно совершенно, что пропущу Новый год – я его встречу по-новому. Наоборот, очень счастлива, что мне выпала такая честь. Это очень интересное ощущение – создать семью в 12 часов ночи на рубеже 2017 и 2018 года», – поделилась Наталья Томилова.

Ночная регистрация начнется за 20 минут до наступления Нового года. Сначала церемония пройдет по классическому сценарию: молодые обменяются согласием вступить в брак, кольцами, поставят свои подписи в свидетельствах, для них прозвучит марш Мендельсона. Затем им зачитают и вручат поздравления от губернатора, после молодые послушают ежегодное поздравление президента – для этого в зале регистраций установили телевизор.

После этого с наступлением Нового года молодоженов поздравят Дед Мороз и Снегурочка. И как апогей торжественной новогодней церемонии – фейерверк у стен ЗАГСа. Не удастся молодым супругам только выпить в ЗАГСе традиционное новогоднее шампанское. В отношении игристого напитка отступлений от правил не будет, рассказали в ведомстве.

Помимо Благовещенска, связать себя узами Гименея под бой курантов собирается еще одна пара в Зее. Как сообщало Амур.инфо, возможность обменяться клятвами 31 декабря будущим молодоженам в амурском управлении ЗАГС подарили в честь 100-летия ведомства, которое отпраздновали 18 декабря.