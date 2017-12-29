Валентина Калита подвела итоги уходящего года

Мэр Благовещенска Валентина Калита стала гостем предновогоднего эфира на радио «Эхо Москвы в Благовещенске». Валентина Сергеевна подвела итоги уходящего года и поделилась планами на будущее. Со слов мэра, все запланированное в городе на этот год получилось реализовать.

«Не могу я себя отделить, всё-таки, от своей должности, потому что вольно или невольно я сравниваю, что удалось и что запланировано. Поэтому, с одной стороны, то, что у нас бездефицитный бюджет города, это дисциплинирует и позволяет очень жестко иногда подходить к формированию всех дел, которые планируешь на год, четко понимая, на что можно рассчитывать. Поэтому, если говорить о положительном, то удалось всё, что запланировали в рамках тех лимитов, которые у нас были по каждому направлению… Не набрали новых долгов, это однозначно. Для того чтобы начать со старыми рассчитываться, нужно, чтобы был профицитный бюджет. Я думаю, что нам сегодня вполне достаточно жить на бездефицитном, не наращивая новых долгов. В этом уже тоже есть преимущество, потому что это позволяет удешевлять содержание старого долга, что в этом году тоже произошло», – поделилась Валентина Калита.

Также Валентина Сергеевна затронула тему дорог. По ее словам в этом году удалось заасфальтировать 19 километров, построить больше километра новых дорог, осветить 15 километров улиц, сделать тротуары.

«Мы действуем в рамках тех возможностей, которые у нас сегодня есть. Естественно, мы очень хотели бы разом всё сделать. Это нереально. Поэтому поэтапно мы ежегодно наращиваем число благоустроенных кварталов, дорог, работаем с ливнёвками, дворами. Местами, как говорится, общего пользования. Нам просто в этом году однозначно всё запланированное удалось реализовать в полном объеме», – добавила мэр.

Напомнила мэр и о сдаче нового участка набережной с большой детской площадкой, а также о появлении новых мест для отдыха горожан, которые были оборудованы по инициативе самих жителей. Например, молодёжный литературный сквер рядом с библиотекой на улице Ленина, сквер на улице Мухина.

Среди значимых событий и достижений Благовещенска в 2017 году мэр отметила Амурский экономический форум, который прошел с 12 по 15 октября, а также участие города в мероприятии «Дни Дальнего Востока» в Москве.

Говоря о планах на будущее, Валентина Сергеевна отметила, у города много задач. Например, строительство еще одной школы в микрорайоне на полторы тысячи мест. «На последней Думе мы учли возможности 2018 года, и за 2018 год мы планируем сделать проектно-сметную документацию и привязать к земельному участку новый проект современной школы. И сейчас мы выезжаем ещё по одному объекту, мы надеемся, что появится программа, о которой сегодня президент говорит, которая позволит нам решить вопрос с дошкольными нашими учреждениями (ясельными группами детских садов). И мы уже сейчас присматриваем землю для строительства новых объектов вот такого типа. Мы должны быть готовы к тому, что появится возможность. Вот как с 22-й школой получилось: появилась возможность, а у нас уже всё было», – сказала Валентина Калита.

Текст полной беседы с мэром размещен на сайте Амур.инфо в разделе «Интервью».