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Жителям Свободного не хватает парков, дорог и развлечений

Жителям Свободного не хватает парков, дорог и развлечений

Первые 100 идей и предложений от амурчан поступили на краудсорсинговую платформу чего-хочет-свободный.рф. Больше всего предложений оказалось в разделах «Городская среда», «Досуг» и «Дороги».

Жителей Свободного волнует качество дорог и тротуаров, состояние ЖКХ, освещение улиц, а также отсутствие досуговых центров. Развитие этих направлений назвали приоритетным участники опроса.

Самой популярной оказалась идея «разбить клумбы, установить лавочки, оборудовать фонтан, отремонтировать пешеходные дорожки, положить асфальт». Также многие участники предложили создать новые общественные места или возродить старые: площади у ДК Лазо, Дома офицеров или железнодорожного парка. Жители признались, что в городе некуда сходить, кроме как в единственный кинотеатр им. Леонида Гайдая, который «требует капитального ремонта и замены аппаратуры». Среди предложений свободненцев: строительство сцены на главной площади «для проведения праздников, мероприятий, выпускных», здания дворца бракосочетаний с колоннадой, красивым оформлением и предусмотренной для гостей парковкой, а также автодрома. Многие предложили осветить пешеходные переходы, благоустроить дворы и заняться озеленением.

«Мы рады, что жители города включаются в процесс и каждый день предлагают новые идеи. Тем не менее наблюдаются высокий уровень недоверия, негативных комментариев в социальных сетях, среди которых встречаются и конструктивные предложения. Однако гораздо чаще пользователи просто ругают проект и советуют нам самим читать социальный сети, чтобы понять, что происходит в городе. Я хотел бы отметить здесь два важных момента. Во-первых, краудсорсинг был запущен именно для того, чтобы консолидировать все мнения, предложения и идеи на одной площадке. Они будут рассмотрены, только если небезразличные жители города добавят их на сайт чего-хочет-свободный.рф. Во-вторых, конечно, можно с недоверием относиться к подобным инициативам и критиковать их. Но если вы отказываетесь принять участие, то не жалуйтесь, что никто не спросил вашего мнения – сейчас такая возможность есть», – рассказал руководитель проекта «сего-хочет-Свободный.рф» Максим Исаев.

Предложения свободненцев учтут при формировании Стратегии пространственного развития Свободного. Ее разработают к лету 2018 года.

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#интернет #Свободный #строительство #экономика

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Комментарии
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  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    5 часов назад

    Благовещенцем хватает?, покажите портрет архитектора города что бы я его в лицо знал, и при встрече мог спросить чем он руководствуется при застройке города.

    Такого дерьма понастроили в центре без подъездов и стоянок. Стоит каменное здание начала 19 века, нет что бы в этом же стиле строить, нет торгово-офисный центр построить надо аляпо-буро-зеленый.

  • Victrix

    Victrix
    5 часов назад

    ЖОРДЖio

    Благовещенцем хватает?, покажите портрет архитектора города что бы я его в лицо знал



    Посмотри на депутатов. Они архитектурный кодекс города умножили на ноль.

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Кстати, на сайте администрации города Благовещенска на площадке "Активный гражданин" уже несколько месяцев идет опрос: "Что вас не устраивает во внешнем виде города?". Ровно 25 человек приняло участие в данном опросе, так и о чем же речь, на что жалуемся?

    Регистрируйтесь на сайте (через гугл хром - без проблем), высказывайте претензии, вносите предложения. Тема пока еще активна.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    4 часа назад

    Они и без горожан прекрасно знают чего не хватает городу, мозгов же хватает строить коттеджи в еловом лесу на берегу реки, в этом случае народ живет для верхушки власти, которому преподают крохи хлеба от миллиардных бюджетных денег которые расходятся на порой не понятные цели, с которых можно получить вполне "легальный" откат.

    Есть и отдельные личности в нашей стране, которые живут для народа, беспартийная личность, Грудинин Павел Николаевич. Построил микрорайоны для своих работников, самую лучшую школу, не совхоз имени Ленина, а сказка!

    https://www.youtube.com/watch?v=f8VzO09E18g

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    1 час назад

    Каждый житель Благовещенска немного житель Свободного

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    58 минут назад

    Я и говорю. Ни гармошки, ни конкурсов, ни песен...

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