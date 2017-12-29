Жителям Свободного не хватает парков, дорог и развлечений

Жителей Свободного волнует качество дорог и тротуаров, состояние ЖКХ, освещение улиц, а также отсутствие досуговых центров. Развитие этих направлений назвали приоритетным участники опроса.

Самой популярной оказалась идея «разбить клумбы, установить лавочки, оборудовать фонтан, отремонтировать пешеходные дорожки, положить асфальт». Также многие участники предложили создать новые общественные места или возродить старые: площади у ДК Лазо, Дома офицеров или железнодорожного парка. Жители признались, что в городе некуда сходить, кроме как в единственный кинотеатр им. Леонида Гайдая, который «требует капитального ремонта и замены аппаратуры». Среди предложений свободненцев: строительство сцены на главной площади «для проведения праздников, мероприятий, выпускных», здания дворца бракосочетаний с колоннадой, красивым оформлением и предусмотренной для гостей парковкой, а также автодрома. Многие предложили осветить пешеходные переходы, благоустроить дворы и заняться озеленением.

«Мы рады, что жители города включаются в процесс и каждый день предлагают новые идеи. Тем не менее наблюдаются высокий уровень недоверия, негативных комментариев в социальных сетях, среди которых встречаются и конструктивные предложения. Однако гораздо чаще пользователи просто ругают проект и советуют нам самим читать социальный сети, чтобы понять, что происходит в городе. Я хотел бы отметить здесь два важных момента. Во-первых, краудсорсинг был запущен именно для того, чтобы консолидировать все мнения, предложения и идеи на одной площадке. Они будут рассмотрены, только если небезразличные жители города добавят их на сайт чего-хочет-свободный.рф. Во-вторых, конечно, можно с недоверием относиться к подобным инициативам и критиковать их. Но если вы отказываетесь принять участие, то не жалуйтесь, что никто не спросил вашего мнения – сейчас такая возможность есть», – рассказал руководитель проекта «сего-хочет-Свободный.рф» Максим Исаев.

Предложения свободненцев учтут при формировании Стратегии пространственного развития Свободного. Ее разработают к лету 2018 года.