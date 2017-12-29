В Благовещенске почти одновременно провели эвакуацию в нескольких торговых центрах

В пятницу, 29 декабря, в Благовещенске прошла целая волна сообщений о минировании в торговых центрах. Читатели Амур.инфо пишут, что эвакуацию пришлось проводить во «Флагмане», центральном универмаге, «Реале», «От и До» и на Амурской ярмарке.

По словам очевидцев, в четвертом часу дня людей начали выводить из торговых центров. Горожане подозревают, что кто-то решил пошутить перед наступлением праздничных выходных, когда большинство отправилось в магазины за подарками и продуктами к новогоднему столу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Госдума приняла закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Максимальный срок наказания увеличили с пяти до десяти лет лишения свободы.

Примерно в это же время в Якутске прошла эвакуация как минимум в двух торговых центрах – «Азии» и «Палладиуме», а также Строительном рынке. В Хабаровске правоохранительные органы одновременно эвакуировали из следующих торговых центров: «Магазины Радости», ЦУМ, «Южный парк», «ЭВР», «Дом одежды», «На Пушкина», «Экодом», центральный рынок. Аналогичная ситуация и в Иркутске: из торгово-развлекательного центра «Сильвер молл» эвакуировали посетителей и персонал. Также сообщается, что эвакуация идет в «Модном квартале».