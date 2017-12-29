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29декабря
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В Благовещенске почти одновременно провели эвакуацию в нескольких торговых центрах

В Благовещенске почти одновременно провели эвакуацию в нескольких торговых центрах

В пятницу, 29 декабря, в Благовещенске прошла целая волна сообщений о минировании в торговых центрах. Читатели Амур.инфо пишут, что эвакуацию пришлось проводить во «Флагмане», центральном универмаге, «Реале», «От и До» и на Амурской ярмарке.

По словам очевидцев, в четвертом часу дня людей начали выводить из торговых центров. Горожане подозревают, что кто-то решил пошутить перед наступлением праздничных выходных, когда большинство отправилось в магазины за подарками и продуктами к новогоднему столу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Госдума приняла закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Максимальный срок наказания увеличили с пяти до десяти лет лишения свободы.

Примерно в это же время в Якутске прошла эвакуация как минимум в двух торговых центрах – «Азии» и «Палладиуме», а также Строительном рынке. В Хабаровске правоохранительные органы одновременно эвакуировали из следующих торговых центров: «Магазины Радости», ЦУМ, «Южный парк», «ЭВР», «Дом одежды», «На Пушкина», «Экодом», центральный рынок. Аналогичная ситуация и в Иркутске: из торгово-развлекательного центра «Сильвер молл» эвакуировали посетителей и персонал. Также сообщается, что эвакуация идет в «Модном квартале».

Просмотров всего: 8158

#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    7 часов назад

    Даже до 10 лет тюрьмы не пугает придурков.

  • Paster

    Paster
    7 часов назад

    Опять сирийские хохлы?

  • Rak900

    Rak900
    7 часов назад

    их все равно никто не найдет

  • Карабас Баробас

    Карабас Баробас
    7 часов назад

    XL тоже всех выгнали

  • AmurLand

    AmurLand
    7 часов назад

    ну капец перед НГ хрень

  • Гагусик

    Гагусик
    6 часов назад

    Кто хочет взорвать никогда не предупреждает, к сожалению

  • шарли

    шарли
    6 часов назад

    Работников выгнали на улицу,и стояли мерзли,,,ни одного автобуса чтобы погрется ничего!!!!!!

  • Кукумбер

    Кукумбер
    6 часов назад

    А кто вам его предоставить должен?

  • Olivyeva

    Olivyeva
    5 часов назад

    шарлиРаботников выгнали на улицу,и стояли мерзли,,,ни одного автобуса чтобы погрется ничего!!!!!!


    Без одежды зимней чтоли выгнали?

  • Molex69

    Molex69
    5 часов назад

    Перед выборами правительство народ хочет припугнуть, создать проблему и решить ее. Классика.

  • Crasy

    Crasy
    4 часа назад

    Molex69

    Перед выборами правительство народ хочет припугнуть, создать проблему и решить ее. Классика.



    Не. Эти не пугают, эти реально взрывают.

  • Лютцов

    Лютцов
    4 часа назад

    Гагусик

    Кто хочет взорвать никогда не предупреждает, к сожалению



    Неверно.

    Баски предупреждают.

  • елкин

    елкин
    3 часа назад

    Целую телегу продуктов оставил. Час выбирал...

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    либерасты и навальный виноваты. точно говорю

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    А пендосы? А хохлы? У духовного расеянена по всему миру враги ващета

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    шарли

    Работников выгнали на улицу,и стояли мерзли,,,ни одного автобуса чтобы погрется ничего!!!!!!



    Ни гормошки, ни конкурсов, ни песен. Безобразие. Вам в профком необходимо обратиться. Во избежание последующих недоразумений.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    елкин

    Целую телегу продуктов оставил. Час выбирал...



    Вывезли бы во время беспокойной суматохи. А потом гармошка. Конкурсы.Песни.

  • Щуп

    Щуп
    28 минут назад

    Лучше перебздеть, чем не добздеть! (c)

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