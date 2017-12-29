Новогодние представления, лыжные гонки, фейерверк: выходные в Благовещенске

Фото: 1Ul.Ru

В последние два выходных дня уходящего года в Благовещенске покажут несколько новогодних спектаклей, а также организуют соревнования по лыжным гонкам. Кроме того, 31 декабря горожан ждет праздничная новогодняя программа и салют. Амур.инфо рассказывает о мероприятиях субботы и воскресенья.

Суббота, 30 декабря

На лыжной базе «Россия» в Моховой Пади состоится первенство и второй этап Кубка Благовещенска по лыжным гонкам «Новогодняя гонка». Начало соревнований в 12:30. В мероприятии примут участие около 60 человек.

Театр кукол приглашает на новогоднее театрализованное представление «Новые клоуны» и спектакль «Медведь, который не верил в Деда Мороза». Начало в 9:30; 12:00; 15:00; 17:30.

Театр драмы покажет сказку «Чудеса под Новый год». Начало в 10:00, 13:00, 16:00.

В Амурской областной филармонии можно будет посмотреть новогодний детектив «Игрушечный побег». Начало в 11:00 и 14:00.

В библиотеке «Диалог» по адресу: улица Политехническая, 46, пройдет познавательный час. Начало в 12:00.

В библиотеке «Центральная» по адресу: Красноармейская, 128, покажут «Новогодние фантазии». Начало в 15:00.

В зрительном зале отделения ГДК (ул. Садовая, 1) организуют вечер отдыха «Новогоднее настроение». Начало в 21:00. Также Городской дом культуры в 11:00 и в 14:00 приглашает в свое отделение в село Плодопитомник на детское новогоднее представление «Волшебная косточка» и в 15:00 – в отделение в Белогорье на новогоднюю декаду творческих мастер-классов для взрослых и детей.

Воскресенье, 31 декабря

В 19:00 на площади Ленина покажут городское новогоднее театрализованное представление. В 19:56 начнется традиционный фейерверк, затем на 5-й минуте, в 20:00, с китайского берега стартует фейерверк, подаренный амурчанам соседями. После минуты совместных красочных залпов еще 29 минут фейерверк будет запускаться в районе острова Большой Хэйхэ.

Суббота и воскресенье, 30 и 31 декабря

В субботу и воскресенье в Доме ремесел будет работать выставка декоративно-прикладного искусства «Новый год в каждый дом». Работы мастеров можно будет не только посмотреть, но и приобрести.

В ТЦ «Ледяной» всех желающих ждут на выставку (г. Санкт-Петербург) «Реальные динозавры». Все фигуры двигаются, машут хвостами, моргают и максимально реалистичны. Работать она будет с 10:00 до 20:00 до конца января.

Мероприятия на новогодние каникулы размещены на сайте Амур.инфо.

Ознакомиться с городским кинорепертуаром можно в рубрике «Афиша» на сайте Амур.инфо.