В женском монастыре в Среднебелой заканчивается уголь

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За помощью к жителям Амурской области обращаются сестры среднебельского женского монастыря. В обители в первых числах января закончится уголь для отопления.

Помочь с приобретением угля для монастырской котельной и его транспортировкой настоятельница и сестры обители просят неравнодушных амурчан.

«Три месяца отопительного сезона монастырь выдержал. Низкий поклон всем, кто помог нам в этом: собрать по крохам необходимые средства, найти транспорт, выделить благотворительно уголь», – рассказала игуменья Даниила (Мясникова).

Самостоятельно оплачивать отопление в монастыре не могут. Обитель пока еще строится, средств не хватает. Топлива хватит до первых чисел января наступающего года, но впереди еще три-четыре месяца холодов.

«Сестры очень нуждаются в вашей помощи и поддержке и искренне молятся за всех благодетелей», – пишет пресс-служба Благовещенской епархии.