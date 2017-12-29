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29декабря
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сегодня, 17:21 12

В женском монастыре в Среднебелой заканчивается уголь

В женском монастыре в Среднебелой заканчивается уголь
Фото: blaginform.ru

За помощью к жителям Амурской области обращаются сестры среднебельского женского монастыря. В обители в первых числах января закончится уголь для отопления.

Помочь с приобретением угля для монастырской котельной и его транспортировкой настоятельница и сестры обители просят неравнодушных амурчан.

«Три месяца отопительного сезона монастырь выдержал. Низкий поклон всем, кто помог нам в этом: собрать по крохам необходимые средства, найти транспорт, выделить благотворительно уголь», – рассказала игуменья Даниила (Мясникова).

Самостоятельно оплачивать отопление в монастыре не могут. Обитель пока еще строится, средств не хватает. Топлива хватит до первых чисел января наступающего года, но впереди еще три-четыре месяца холодов.

«Сестры очень нуждаются в вашей помощи и поддержке и искренне молятся за всех благодетелей», – пишет пресс-служба Благовещенской епархии.

Просмотров всего: 554

#жизнь #религия

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • позитивный

    позитивный
    6 часов назад

    Каждый год одно и тоже...

  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    5 часов назад

    А что РПЦ обеднела?

  • черныйДракон

    черныйДракон
    5 часов назад

    «С экономической точки зрения РПЦ представляет собой гигантскую корпорацию, объединяющую под единым названием десятки тысяч самостоятельных или полусамостоятельных агентов. Ими являются каждый приход, монастырь, священник», — писал в своей книге «Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы» социолог Николай Митрохин.

    Действительно, в отличие от многих общественных организаций, каждый приход регистрируется как отдельное юрлицо и религиозное НКО. Доходы церкви за проведение обрядов и церемоний не подлежат налогообложению, не облагаются налогом и поступления от продажи религиозной литературы и пожертвования. По итогам каждого года религиозные организации составляют декларацию: согласно последним данным, предоставленным РБК в Федеральной налоговой службе, в 2016 году не облагаемые налогом на прибыль доходы церкви составили 15,6 млрд руб.

    Cама же церковь о своих деньгах говорит редко и неохотно. Основную часть денег РПЦ получает от «управления своими временно свободными средствами, размещения их на депозитных счетах, приобретения государственных краткосрочных облигаций» и других ценных бумаг и от дохода коммерческих предприятий.ТАК ЧТО ЕСТЬ КОМУ ИМ ПОМОЧЬ!!!!!!!!!!

  • Maliko

    Maliko
    5 часов назад

    Что же помощи у просят у простых смертных? Пусть у бога попросят. Он же всемогущий.

  • Alex2304

    Alex2304
    5 часов назад

    Бог им в помощь

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    5 часов назад

    Гундяев часики продаст,угля будет затопись!

  • Лютцов

    Лютцов
    4 часа назад

    "Самостоятельно оплачивать отопление в монастыре не могут"



    Судя по домищу Лукиана, его дорогущему новенькому "Лэнд Крузеру", с деньгами у православных в Амурской области всё хорошо.



    Стало быть есть чем уголёк оплатить и нет материальных причин побираться.



    Видно не могут платить по другому поводу. Ну там банк-клиент глючит, или банкомат сломался.

  • Коментатор

    Коментатор
    3 часа назад

    Гонорара за освещение Фрегата не хватило на закупку угля ,

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    бохпаможыт

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    2 часа назад

    А Вы у своего архимандрита московского попросите. Он-же кореш президента нашего.

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    1 час назад

    Тёплая келья не укрепит веру.

  • Мелисса

    Мелисса
    54 минуты назад

    Вот бедолаги...

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