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сегодня, 15:14 4

Александр Козлов: я люблю КВН и готов его поддерживать, но во всем должен быть порядок

Александр Козлов: я люблю КВН и готов его поддерживать, но во всем должен быть порядок
Фото: amurobl.ru

Губернатор Александр Козлов встретился с руководителями двух областных молодежных лиг КВН «Союз» и «Амур». Они рассказали главе области о достижениях амурских юмористов: командах «Сборная Района», «Дощечка».

В 2017 году «Сборная Района» представляла Благовещенск в центральной Тихоокеанской лиге КВН в Хабаровске, где заняла призовое третье место. Команда КВН «Дощечка» одержала победу в финальной игре межрегиональной лиги КВН, которая состоялась 3 декабря 2017 года в Рязани. «Дощечка» является трехкратным чемпионом региональной лиги КВН «Амур» в Благовещенске и чемпионом 2016 года межрегиональной лиги КВН «Плюс» в Нижнем Новгороде. Кроме того, обе лиги занимаются развитием детского КВН.

Губернатор поручил министерству образования наладить более тесное сотрудничество с квнщиками. Для плодотворной работы веселые и находчивые до 10 января должны предоставить министерству планы своей работы на 2018 год, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Я люблю КВН и готов его поддерживать, но во всем должен быть порядок. Без грамотного планирования сложно добиться хороших результатов. Наши ребята умеют шутить и готовы работать. В наших силах добиться того, чтобы амурчане видели их выступления не только в концертных залах области, но и по центральному телевидению. Главное работать сообща», – отметил Александр Козлов.

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#губернатор #юмор

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Комментарии
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  • Metalica

    Metalica
    5 часов назад

    Чистой воды разводилово для лохов. Среднесуточные температуры декабря за последнее время отличаются в начале месяца и в конце существенно. Жалуются когда минус 30, а проверяют когда минус 20))) Но работа идет, результат виден.

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    надо согласовывать шутки с губернатором

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    шутеечки должны быть политически верными? или состав жюри?

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...я думаю что речь шла о материальной поддержке. а ее, как тебе известно,Сергей,нужно планировать. ибо -бюджет.)))

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