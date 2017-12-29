Александр Козлов: я люблю КВН и готов его поддерживать, но во всем должен быть порядок

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Губернатор Александр Козлов встретился с руководителями двух областных молодежных лиг КВН «Союз» и «Амур». Они рассказали главе области о достижениях амурских юмористов: командах «Сборная Района», «Дощечка».

В 2017 году «Сборная Района» представляла Благовещенск в центральной Тихоокеанской лиге КВН в Хабаровске, где заняла призовое третье место. Команда КВН «Дощечка» одержала победу в финальной игре межрегиональной лиги КВН, которая состоялась 3 декабря 2017 года в Рязани. «Дощечка» является трехкратным чемпионом региональной лиги КВН «Амур» в Благовещенске и чемпионом 2016 года межрегиональной лиги КВН «Плюс» в Нижнем Новгороде. Кроме того, обе лиги занимаются развитием детского КВН.

Губернатор поручил министерству образования наладить более тесное сотрудничество с квнщиками. Для плодотворной работы веселые и находчивые до 10 января должны предоставить министерству планы своей работы на 2018 год, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Я люблю КВН и готов его поддерживать, но во всем должен быть порядок. Без грамотного планирования сложно добиться хороших результатов. Наши ребята умеют шутить и готовы работать. В наших силах добиться того, чтобы амурчане видели их выступления не только в концертных залах области, но и по центральному телевидению. Главное работать сообща», – отметил Александр Козлов.