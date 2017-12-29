Амур.инфо публикует график работы медицинских учреждений в праздники

31.12.2017, 03.01.2018, 06.01.2018 с 8.00 до 14.00

Круглосуточно. Диспансерное отделение: 04.01.2018 с 08:00 до 14:00

Круглосуточно. Диспансерно-поликлиническое отделение: 03.01.2018, 05.01.2018 с 08:00 до 12:00

С 30.12.2017 по 08.01.2018 с 09:00 до 15:30

Стационар круглосуточно. Поликлиника: 03.01.2018, 05.01.2018 с 08:00 до 14:00

Круглосуточно. Диспансер в Благовещенске: 03.01.2018, 05.01.2018 с 08:00 до 12:00

30.12.2017 с 07.30 до 13.00. Круглосуточно – в кабинете экстренной помощи в поликлинике по адресу: ул. Дьяченко, 3

Городская поликлиника № 1, ул. Калинина, 82