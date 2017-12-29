Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:54 2

Амурские подразделения МЧС переходят в режим повышенной готовности

Амурские подразделения МЧС переходят в режим повышенной готовности
Фото: ullica.ru

На период новогодних праздников подразделения ГУ МЧС России по Амурской области переведены в режим повышенной готовности. Новогоднюю ночь на боевом посту встретят более 300 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

Режим повышенной готовности вводится для обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни. Усиленное дежурство будут нести около 6 000 человек и 478 единиц техники. Так амурские спасатели будут работать до 10 января.

В новогоднюю ночь на дежурство заступят более 300 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. К выезду будут готовы более 115 единиц техники.

Для обеспечения пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в населенных пунктах Приамурья будут привлечены инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы, боевые расчеты пожарно-спасательных частей, отдельных пожарных постов, добровольные пожарные дружины.

«Вопросы обеспечения безопасности населения во время новогодних праздников являются самыми актуальными. По статистике, в это время возрастает число пожаров и других происшествий. В преддверии праздников уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему по предупреждению чрезвычайных ситуаций (РСЧС), при ликвидации последствий возможных ЧС. В подготовительный период проделана большая работа: проверено противопожарное состояние объектов хранения и реализации пиротехнических изделий, объектов проведения новогодних мероприятий. Силы и средства Амурской территориальной подсистемы РСЧС к реагированию в случае возникновения ЧС готовы», – рассказал начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин.

Амурчан призывают соблюдать правила противопожарной безопасности во время праздников. В администрации Благовещенска определили 17 мест, где официально разрешено запускать фейерверки в новогодние и рождественские праздники.

Просмотров всего: 204

#МЧС #Новый год #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • олег1975

    олег1975
    5 часов назад

    В новогоднюю ночь на дежурство заступят более 300 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. К выезду будут готовы более 115 единиц техники.

    Обычная штатная численность дежурных смен ЕЖЕДНЕВНО заступающих на дежурство. Так что ПОМЕНЬШЕ ПАФОСА господа! Ничего тут повышенного нет.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Так не только МЧС в "повышенном..." все кто в погонах в таком режиме. Судьба у них такая за которую налогоплатильщики исправно платят.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Итоги 2017 года: серьезные и резонансные ДТП в Приамурье

Общество

Благовещенцев, расписавшихся 31 декабря под бой курантов, поздравят Дед Мороз и Снегурочка
Происшествия 18

В Благовещенске почти одновременно провели эвакуацию в нескольких торговых центрах

Общество 2

Амур.инфо публикует график работы медицинских учреждений в праздники