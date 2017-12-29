Амурские подразделения МЧС переходят в режим повышенной готовности

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На период новогодних праздников подразделения ГУ МЧС России по Амурской области переведены в режим повышенной готовности. Новогоднюю ночь на боевом посту встретят более 300 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

Режим повышенной готовности вводится для обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни. Усиленное дежурство будут нести около 6 000 человек и 478 единиц техники. Так амурские спасатели будут работать до 10 января.

В новогоднюю ночь на дежурство заступят более 300 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. К выезду будут готовы более 115 единиц техники.

Для обеспечения пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в населенных пунктах Приамурья будут привлечены инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы, боевые расчеты пожарно-спасательных частей, отдельных пожарных постов, добровольные пожарные дружины.

«Вопросы обеспечения безопасности населения во время новогодних праздников являются самыми актуальными. По статистике, в это время возрастает число пожаров и других происшествий. В преддверии праздников уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему по предупреждению чрезвычайных ситуаций (РСЧС), при ликвидации последствий возможных ЧС. В подготовительный период проделана большая работа: проверено противопожарное состояние объектов хранения и реализации пиротехнических изделий, объектов проведения новогодних мероприятий. Силы и средства Амурской территориальной подсистемы РСЧС к реагированию в случае возникновения ЧС готовы», – рассказал начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин.

Амурчан призывают соблюдать правила противопожарной безопасности во время праздников. В администрации Благовещенска определили 17 мест, где официально разрешено запускать фейерверки в новогодние и рождественские праздники.