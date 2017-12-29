В амурском УФССП опровергли уход Дмитрия Ткаченко

В пресс-службе УФССП России по Амурской области прокомментировали информацию о возможном уходе со своего поста главы ведомства Дмитрия Ткаченко. Как отмечается, эти сведения не соответствуют действительности.

«Дмитрий Ткаченко поздравил коллектив УФССП России по Амурской области с наступающим Новым годом, пожелал коллегам здоровья, семейного благополучия и напомнил, что в 2018 году нашему управлению предстоит многое вместе сделать на благо Амурской области и ее жителей в деле защиты их законных прав и интересов», – пишет пресс-служба.

Как сообщало Амур.инфо, 28 декабря в СМИ появилась информация о возможном уходе со своего поста Дмитрия Ткаченко. Его, а также руководителя службы судебных приставов по Алтайскому краю Глеба Абатурова называли претендентами на освобождающееся кресло главы УФССП России по Ленинградской области.