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29декабря
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сегодня, 14:48 3

В амурском УФССП опровергли уход Дмитрия Ткаченко

В амурском УФССП опровергли уход Дмитрия Ткаченко

В пресс-службе УФССП России по Амурской области прокомментировали информацию о возможном уходе со своего поста главы ведомства Дмитрия Ткаченко. Как отмечается, эти сведения не соответствуют действительности.

«Дмитрий Ткаченко поздравил коллектив УФССП России по Амурской области с наступающим Новым годом, пожелал коллегам здоровья, семейного благополучия и напомнил, что в 2018 году нашему управлению предстоит многое вместе сделать на благо Амурской области и ее жителей в деле защиты их законных прав и интересов», – пишет пресс-служба.

Как сообщало Амур.инфо, 28 декабря в СМИ появилась информация о возможном уходе со своего поста Дмитрия Ткаченко. Его, а также руководителя службы судебных приставов по Алтайскому краю Глеба Абатурова называли претендентами на освобождающееся кресло главы УФССП России по Ленинградской области.

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#закон

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Комментарии
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  • крымчанин

    крымчанин
    6 часов назад

    какой геройский дядька ,весь в орденах,Герой !!вот сколько телевизоров и кастрюль он забрал у обездоленных граждан ,врагов тимченко ,абрамовича и других российских лордов

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    фэйк-ньюс

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    сборище кирзы без доступа к знаниям...как вариант открытия закрытых дверей ,пустая башка очень хороша

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