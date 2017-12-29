Слабый снег в некоторых районах: прогноз погоды в Амурской области на 30 декабря

В Амурской области 30 декабря установится небольшая облачность, местами по северо-западным и западным районам пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 21…26 градусов, местами – минус 31…36.

Днем термометры покажут 10…15 градусов ниже нуля, местами по северу – минус 20…25. В Благовещенске 30 декабря ночью будет малооблачно, днем ожидается увеличение облачности, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура в ночные часы составит минус 20…22, днем – минус 11…13, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL