Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:33 0

Слабый снег в некоторых районах: прогноз погоды в Амурской области на 30 декабря

Слабый снег в некоторых районах: прогноз погоды в Амурской области на 30 декабря

В Амурской области 30 декабря установится небольшая облачность, местами по северо-западным и западным районам пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 21…26 градусов, местами – минус 31…36.

Днем термометры покажут 10…15 градусов ниже нуля, местами по северу – минус 20…25.

В Благовещенске 30 декабря ночью будет малооблачно, днем ожидается увеличение облачности, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура в ночные часы составит минус 20…22, днем – минус 11…13, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 420

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Слабый снег по северо-западу: прогноз погоды в Приамурье на 29 декабря
Общество

Порывы ветра до 11 метров в секунду: прогноз погоды в Приамурье на 28 декабря
Общество

В Приамурье слегка потеплеет: прогноз погоды на 28 декабря
Общество 2

Новогодняя ночь в Приамурье будет теплой