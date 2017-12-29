Итоговое совещание по проблеме холодных квартир проходит в Благовещенске: прямая трансляция

29 декабря в Благовещенске проходит совещание, на котором подводят итоги работы по проблеме холодных квартир в Приамурье. Заседание идет в правительстве Амурской области.

Для всех желающих организована прямая видеотрансляция с места события.

Видео: Gubernator Live

Как сообщало Амур.инфо, предыдущее совещание по этой проблеме проходило 22 декабря. Тогда было решено, что специалисты в сфере ЖКХ проверят квартиры в Приамурье, где наблюдается низкая температура, в срок до 29 декабря.