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сегодня, 14:29 1

Итоговое совещание по проблеме холодных квартир проходит в Благовещенске: прямая трансляция

Итоговое совещание по проблеме холодных квартир проходит в Благовещенске: прямая трансляция

29 декабря в Благовещенске проходит совещание, на котором подводят итоги работы по проблеме холодных квартир в Приамурье. Заседание идет в правительстве Амурской области.

Для всех желающих организована прямая видеотрансляция с места события.

Видео: Gubernator Live

Как сообщало Амур.инфо, предыдущее совещание по этой проблеме проходило 22 декабря. Тогда было решено, что специалисты в сфере ЖКХ проверят квартиры в Приамурье, где наблюдается низкая температура, в срок до 29 декабря.

Просмотров всего: 606

#губернатор #ЖКХ #областная власть

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Комментарии
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  • Metalica

    Metalica
    5 часов назад

    Чистой воды разводилово для лохов. Среднесуточные температуры декабря за последнее время отличаются в начале месяца и в конце существенно. Жалуются когда минус 30, а проверяют когда минус 20))) Но работа идет, результат виден.

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