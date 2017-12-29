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сегодня, 14:16 1

В Благовещенске чинят порыв водопровода

В Благовещенске чинят порыв водопровода
Фото: admblag.ru

В Благовещенске три здания отключили от воды из-за порыва на водопроводной сети. Его обнаружили, в четверг вечером, 28 декабря, в 22:30 в районе ул. Октябрьская, 136. С утра 29 декабря на месте аварии ведутся ремонтные работы.

28декабря после обнаружения порыва от водоснабжения отключили жилые дома по адресам: улица Октябрьская, 130, и улица 50-летия Октября, 71, а также административное здание по адресу: улица Октябрьская,136. В 23:55 произвели переключение на водоводе, и жилые дома подключили к водоснабжению.

Ремонтные работы начались в пятницу, 29 декабря, с 10:00. На месте порыва работает ремонтная бригада АО «АКС» «Амурводоканал»: три единицы техники, пять человек, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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#ЖКХ #происшествия

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