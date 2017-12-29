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29декабря
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Названы места, где в Благовещенске разрешено запускать фейерверки

Названы места, где в Благовещенске разрешено запускать фейерверки
Фото: stolica-s.su

Пресс-служба администрации Благовещенска опубликовала перечень мест, где официально разрешено запускать фейерверки в новогодние и рождественские праздники. В нем 17 адресов – внутриквартальные и придомовые площадки.

Список адресов (адреса жилых домов): Ленина, 119/1; Ленина, 97; Ленина, 176/2; Красноармейская, 123; Красноармейская, 125; Кантемирова, 1; Кантемирова, 23/3; 50-летия Октября, 4; Горького, 172/1; Горького, 182; Горького, 235; Пионерская, 3; Пионерская, 3/1; Пионерская, 5; Воронкова, 25/1; Институтская, 4; Мухина, 10.

Отмечается, что на данных площадках администрация Благовещенска и подведомственные организации не планируют проводить каких-либо массовых праздничных мероприятий.

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#отдых #праздники

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