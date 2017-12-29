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Итоги 2017 года: демографическая ситуация в Амурской области

Итоги 2017 года: демографическая ситуация в Амурской области
Фото: cs11.babysfera.ru

2017 год войдет в историю Приамурья как год, когда численность населения впервые опустилась ниже отметки 800 тысяч человек. По данным статистики, на 1 октября в области проживало 799,4 тысячи человек.

797,9 тысяч человек – такова, по последним данным Амурстата, предварительная оценка ожидаемой численности населения на 1 января 2018 года. Таким образом, за год количество амурчан сократилось почти на 4 тысячи человек, или на 0,48 %. В 2016 году цифра была такой же – 3,9 тысячи человек, однако процентное соотношение к 2015 году было чуть выше – 0,49 %.

Среди главных причин снижения численности населения Амурской области – превышение смертности над рождаемостью и миграционным оттоком. На долю последнего приходится 65 %. В 2016 году его доля составляла всего 17 %.

Что касается рождаемости, то по сравнению с 2016 годом, в 2017 году на свет появилось ощутимо меньше малышей. По последним данным, с января по октябрь в Приамурье родились 7 988 человек. Тогда как в 2016 году новорожденных было 8 741. Показатели смертности по-прежнему превышают показатели рождаемости. В 2017 году из жизни ушел 8 991 амурчанин. Этот показатель несколько ниже, чем годом ранее – 9 128 умерших.

На первом месте среди причин смертности, как и в 2016 году, – болезни системы кровообращения. На втором месте – новообразования, на третьем – внешние причины (ДТП, отравление алкоголем, самоубийства и убийства).

Что касается миграции: тенденция такова, что из области продолжает уезжать больше людей, чем приезжать. С января по октябрь в область приехало 24 826 человек, а уехало на 1 647 человек больше – 26 473. Это чуть меньше, чем в 2016 году. Большинство уехавших распределяются по регионам страны – 24 925 человек.

Согласно последнему прогнозу Амурстата, численность населения и дальше будет неуклонно снижаться и к 2036 году составит 735 772 жителя.

«Прогнозы Росстат присылает ежегодно на основании годовых сведений о рождаемости, смертности и миграции. И это все основывается на тенденциях предыдущего года. Раз рождаемость начала снижаться, эту тенденцию пролонгируют на весь год. Если в будущем году начнет рождаемость расти, то и прогноз уже будет строиться другой – с увеличением рождаемости. В прогнозных оценках численности влияние оказывает и изменение возрастно-полового состава. То есть если в детородный возраст будет вступать меньше женщин, то, естественно, рождаемость однозначно будет ниже. У нас, допустим, в девяностые годы был провал в рождаемости. Сейчас девушки вступают в детородный возраст. База, если можно так сказать, для рождения детей очень маленькая», – пояснила Наталья Левченко, начальник отдела статистики населения Амурстата.

Мнение по поводу отъезда из Приамурья молодежи высказывал ректора АмГУ Андрей Плутенко. Он считает, что в регионе не хватает рабочих мест, в первую очередь связанных с интеллектуальным трудом. Он также отмечает, что негативно сказывается отсутствие возможности свободно добираться в европейскую часть страны.

Правительство страны предпринимает многочисленные попытки привлечь население в регионы Дальнего Востока. В середине декабря в Москве прошли Дни Дальнего Востока – своего рода масштабная реклама регионов, в том числе Амурской области.

Действует программа «Дальневосточный гектар», по которой все желающие могут получить в регионе землю. Поговаривают, что приезжим хотят давать подъемные по миллиону рублей.

В Приамурье собираются реализовать грандиозные проекты, такие как Амурский газохимический кластер. Благодаря ему в развитие Свободного собираются вложить более 16,5 миллиарда рублей. Развитие экономики, появление новых рабочих мест, по прогнозу, должно остановить миграцию. Пока статистика не в пользу Свободного: за 25 лет из этого города уехала почти треть его жителей.

Оправдаются ли прогнозы на дальнейшее снижение численности во всей области, в Амурстате подсчитают уже в следующем, 2018 году.

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#жизнь #итоги года

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    8 часов назад

    Зная насколько статистика лжива в отношении зарплат амурчан,можно только представить цифры оттока людей из Амурской области...

  • Пещеход

    Пещеход
    8 часов назад

    Полгода как на западе - прописка семьи из 4-х человек пока до сих пор в Благе. Знакомый вообще прописались специально в Благе, живя под Краснодаром. Так что реальные цифры намного плачевней. Численность еще держится благодаря мигрантам из средней Азии, да китайцев.

  • Nebo

    Nebo
    8 часов назад

    Моя семья из шести человек уже более двух лет живёт за пределами Амурской области . Квартиры стоят пустые . Как нас считает эта статистика ? С наступающим Новым Годом и всех Вам благ дорогие оставшиеся жители Амурской области !!!!

  • oenesterov

    oenesterov
    8 часов назад

    но и таких как я много: живут в Благе, а прописка где угодно.

  • tankist btb

    tankist btb
    7 часов назад

    всё так плачевно и гектар не помог

  • Стечкин

    Стечкин
    7 часов назад

    Многие уезжают из-за космодрома...

  • Max412

    Max412
    6 часов назад

    Так и будет уезжать самое активное население. Пока в области дикие налоги, дикая плата за детские сады, образовательные учреждения, ЖКХ, ОСАГО и т.д.. Бездействие администраций всех уровней в этом направлении. Одни лишь разговоры о поддержке населения и показуха. То переселенцам корову подарить, то детскому дому УАЗик. Значит деньги то есть, да только раздаются как подачки,чтоб эту прогнившую власть славили, да ноги им целовали. НО никак не системная поддержка на направленное развитие. Славят везде наши "великие" стройки вроде рабочие места, да там разворовывается все и деньги там простому рабочему еще догонять надо.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    6 часов назад

    tankist btb




    всё так плачевно и гектар не помог



    Про гектар нужно забыть как про очередную глупость.

    Абсолютно прав ректор А. Плутенко: если интеллектуальной молодёжи здесь мало интересно жить, то ничто не исправит ситуацию. Сначала уезжает молодёжь (и правильно делает), а за ними уже и их старики подтягиваются к ним. Всё логично. А власти строят там себе прожекты. Для галочки. Причём они прекрасно отдают себе отчёт, что народ всё равно покидает ДВ.

    Китайцы ждут.

  • архивная

    архивная
    4 часа назад

    Только в нашем подъезде 3 семьи уехали в 2017 году в Москву,там пенсии большие и зарплаты,а цены ниже,чем у нас на продукты,рядом с их домами ,рынки с дешевыми продуктами питания,врать не будут,потому что,очень довольны и назад не думают возвращаться.

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