Итоги 2017 года: демографическая ситуация в Амурской области

Фото: cs11.babysfera.ru

797,9 тысяч человек – такова, по последним данным Амурстата, предварительная оценка ожидаемой численности населения на 1 января 2018 года. Таким образом, за год количество амурчан сократилось почти на 4 тысячи человек, или на 0,48 %. В 2016 году цифра была такой же – 3,9 тысячи человек, однако процентное соотношение к 2015 году было чуть выше – 0,49 %.

Среди главных причин снижения численности населения Амурской области – превышение смертности над рождаемостью и миграционным оттоком. На долю последнего приходится 65 %. В 2016 году его доля составляла всего 17 %.

Что касается рождаемости, то по сравнению с 2016 годом, в 2017 году на свет появилось ощутимо меньше малышей. По последним данным, с января по октябрь в Приамурье родились 7 988 человек. Тогда как в 2016 году новорожденных было 8 741. Показатели смертности по-прежнему превышают показатели рождаемости. В 2017 году из жизни ушел 8 991 амурчанин. Этот показатель несколько ниже, чем годом ранее – 9 128 умерших.

На первом месте среди причин смертности, как и в 2016 году, – болезни системы кровообращения. На втором месте – новообразования, на третьем – внешние причины (ДТП, отравление алкоголем, самоубийства и убийства).

Что касается миграции: тенденция такова, что из области продолжает уезжать больше людей, чем приезжать. С января по октябрь в область приехало 24 826 человек, а уехало на 1 647 человек больше – 26 473. Это чуть меньше, чем в 2016 году. Большинство уехавших распределяются по регионам страны – 24 925 человек.

Согласно последнему прогнозу Амурстата, численность населения и дальше будет неуклонно снижаться и к 2036 году составит 735 772 жителя.

«Прогнозы Росстат присылает ежегодно на основании годовых сведений о рождаемости, смертности и миграции. И это все основывается на тенденциях предыдущего года. Раз рождаемость начала снижаться, эту тенденцию пролонгируют на весь год. Если в будущем году начнет рождаемость расти, то и прогноз уже будет строиться другой – с увеличением рождаемости. В прогнозных оценках численности влияние оказывает и изменение возрастно-полового состава. То есть если в детородный возраст будет вступать меньше женщин, то, естественно, рождаемость однозначно будет ниже. У нас, допустим, в девяностые годы был провал в рождаемости. Сейчас девушки вступают в детородный возраст. База, если можно так сказать, для рождения детей очень маленькая», – пояснила Наталья Левченко, начальник отдела статистики населения Амурстата.

Мнение по поводу отъезда из Приамурья молодежи высказывал ректора АмГУ Андрей Плутенко. Он считает, что в регионе не хватает рабочих мест, в первую очередь связанных с интеллектуальным трудом. Он также отмечает, что негативно сказывается отсутствие возможности свободно добираться в европейскую часть страны.

Правительство страны предпринимает многочисленные попытки привлечь население в регионы Дальнего Востока. В середине декабря в Москве прошли Дни Дальнего Востока – своего рода масштабная реклама регионов, в том числе Амурской области.

Действует программа «Дальневосточный гектар», по которой все желающие могут получить в регионе землю. Поговаривают, что приезжим хотят давать подъемные по миллиону рублей.

В Приамурье собираются реализовать грандиозные проекты, такие как Амурский газохимический кластер. Благодаря ему в развитие Свободного собираются вложить более 16,5 миллиарда рублей. Развитие экономики, появление новых рабочих мест, по прогнозу, должно остановить миграцию. Пока статистика не в пользу Свободного: за 25 лет из этого города уехала почти треть его жителей.

Оправдаются ли прогнозы на дальнейшее снижение численности во всей области, в Амурстате подсчитают уже в следующем, 2018 году.