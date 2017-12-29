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Юрий Романов: в «Сколково» нас научили делать команду из целого города

Юрий Романов: в «Сколково» нас научили делать команду из целого города
Фото: пресс-служба Свободного

Глава Свободного Юрий Романов вместе с управленческой командой моногорода прошли обучение в «Сколково». За три месяца обучения чиновники освоили три блока программы по преодолению монозависимости муниципалитета.

В управленческую команду вошли пять человек – это глава города Юрий Романов и первый заместитель главы администрации города Михаил Кулабухов, два представителя бизнес-сферы – Андрей Руденко и Наталья Удалова. Также в команде от областных властей обучался заместитель министра экономического развития Максим Фарафонтов. Учеба была организована российским Фондом моногородов.

«У нас 319 моногородов с численностью от 2 000 человек. Но ситуация у всех примерно аналогичная. Поездка в “Сколково” нашей управленческой команды была посвящена как раз тому, чтобы мы перестали быть моногородом, который привязан к градообразующему предприятию – РЖД, – рассказал Юрий Романов. – А сейчас есть тенденция к тому, что в большей степени мы будем зависеть от “Газпрома“. Но городу нужно развиваться и самостоятельно».

В рамках обучения команде каждого моногорода необходимо было создать проект по выходу из монозависимости. Проект команды из Свободного был сделан с принципиально иным подходом, нежели у других. Все делали акцент на то как выжить, а команда свободненцев работала над тем, как те деньги, которые будут появляться в результате работы газовых заводов, оставить в муниципальном образовании.

«На обучении нам рекомендовали во главу проекта поставить своего рода полярную путеводную звезду – то есть ту цель, которую по сегодняшним меркам практически невозможно реализовать, но к ней необходимо стремиться и идти обязательно, – рассказала член управленческой команды Свободного Наталья Удалова. – И те шаги, которые мы будем предпринимать на этом пути, помогут нам вывести город на принципиально новый уровень».

Проект Свободного на обучении включил в себя две такие «путеводные звезды». «Важно, чтобы в городе оставалась молодежь. Для этого нам, конечно, необходимо менять облик города. И одной из амбициозных целей, которые мы поставили себе на учебе в “Сколкоково“, стало открытие полноценного вуза или центра обучения нефтегазохимии в Свободном, – поделился Юрий Романов. – А когда мы защищали наш проект, естественно, напомнили и о том, что Свободный стал городом президентского внимания. И, услышав об этом, остальные участники, возможно, даже завидовали немного нам и всегда отмечали, что нам очень повезло.

За счет того, что президент Владимир Путин обратил внимание на Свободный, был принят план социально-экономического развития города до 2025 года с реальным многомиллиардным финансированием из областного и федерального бюджетов. План должен стать реальным толчком к росту муниципального образования. Документ необходимо грамотно реализовать и осваивать выделяемые средства. И для этого потребуются грамотные управленческие решения. Этому и обучали в инновационном центре “Сколково“».

Как отметил в беседе еще один член управленческой команды Михаил Кулабухов, во время обучения воочию можно было убедиться в важности сплоченности команды. И если один из ее участников не дорабатывает, то цели не достигнуть.

«Это обучение существенно расширяет управленческий кругозор и заставляет искать нетривиальные нестандартные решения. Очень важно создать сплоченную команду. Причем командой нужно сделать весь город и как можно больше привлекать общественность и местных жителей к решению вопросов и городских проблем, – отметил глава города Свободного Юрий Романов. – Яркий пример работы с населением – это реализация программы по благоустройству в этом году. Люди начали принимать в ней участие, они не оставались в стороне, и в результате у нас многие общественные пространства и придомовые территории преобразились. Эту тенденцию надо продолжать и привлекать как можно больше неравнодушных людей. И так, маленькими шагами, мы неминуемо будем приближаться к тому, чтобы город наш стал комфортным и современным».

Юрий Павлович поделился и некоторыми новшествами, которые планируется ввести уже в следующем году: есть серьезное намерение привлечь общественность для выбора участков дорог, которые будут ремонтироваться, а также определять те места, в которых необходимо провести освещение. В дальнейшем работы с учетом пожеланий местных жителей будут идти в масштабах предусмотренного на эти цели финансирования.

Также глава города считает, что назрела необходимость создания проектного офиса в Свободном. Он станет тем пространством, где будут аккумулироваться все идеи, исходящие от горожан. Там можно будет собирать инициативную молодежь и всех неравнодушных жителей, работать над проектами по развитию муниципального образования, в том числе и по привлечению новых инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

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#жизнь #Свободный

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Комментарии
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  • крымчанин

    крымчанин
    5 часов назад

    опять курил ?

  • ИТЛ

    ИТЛ
    5 часов назад

    Кололся. Видать и в Сколково привозил.

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