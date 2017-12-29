Амурчане активнее проводят новый год за границей

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В новогодние праздники с 2017 на 2018 год в Амурской области ожидается рост как въездного, так и выездного туризма. По сравнению с прошлым годом почти на 30 процентов больше амурчан решили встретить праздник за границей.

Подсчитывая количество въезжающих и выезжающих туристов, областное министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства учитывало период с 27 декабря по 5 января и только данные туркомпаний по организованным группам.

Согласно этим данным, из Китая в Амурскую область в прошлом году въехали 700 человек. В этом году ожидается рост на 15 %.

В выездном туризме наблюдается большой всплеск – прогнозируется рост на 30 %. Около полутора тысяч амурчан решили уехать на Новый год из России. Основные направления в Китае – это Хэйхэ, Удалянчи и ряд санаториев:: Фэйлун, Лянь Хуа Ху. Также амурские туристы едут в Таиланд и Вьетнам, сообщает пресс-служба областного министерства ВЭСТиП.