На нескольких участках улиц Благовещенска вводится ограничение на стоянку транспорта

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С 22 января 2018 года в Благовещенске начнет действовать ограничение на стоянку транспорта на нескольких участках улиц. Соответствующее решение приняла 27 декабря комиссия по безопасности дорожного движения при администрации областного центра.

Ограничение на стоянку транспорта будет действовать с 22:00 до 06:00:

– на улице Трудовой – участок от Горького до Зейской в обоих направлениях;

– на улице Чайковского – участок от Горького до Амурской в обоих направлениях;

– на улице Шимановского – участок от Горького до Амурской в обоих направлениях.

Здесь появятся дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» вместе со знаками дополнительной информации 8.5.4 «Время действия» и 8.24 «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Также с 22 января 2018 года в Благовещенске вводится ограничение на стоянку транспорта по четной стороне улицы 50-летия Октября перед пешеходным переходом (в районе МФЦ), на участке протяженностью 10 метров. Здесь появятся знаки 3.28 «Стоянка запрещена», 8.18 «Кроме инвалидов», 8.2.2 «Зона действия» и 8.24 «Работает эвакуатор» (данное ограничение на стоянку не будет распространяться на транспорт инвалидов).