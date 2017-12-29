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29декабря
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сегодня, 12:22 8

На нескольких участках улиц Благовещенска вводится ограничение на стоянку транспорта

На нескольких участках улиц Благовещенска вводится ограничение на стоянку транспорта
Фото: admblag.ru

С 22 января 2018 года в Благовещенске начнет действовать ограничение на стоянку транспорта на нескольких участках улиц. Соответствующее решение приняла 27 декабря комиссия по безопасности дорожного движения при администрации областного центра.

Ограничение на стоянку транспорта будет действовать с 22:00 до 06:00:

на улице Трудовой – участок от Горького до Зейской в обоих направлениях;

на улице Чайковского – участок от Горького до Амурской в обоих направлениях;

на улице Шимановского – участок от Горького до Амурской в обоих направлениях.

Здесь появятся дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» вместе со знаками дополнительной информации 8.5.4 «Время действия» и 8.24 «Работает эвакуатор», сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Также с 22 января 2018 года в Благовещенске вводится ограничение на стоянку транспорта по четной стороне улицы 50-летия Октября перед пешеходным переходом (в районе МФЦ), на участке протяженностью 10 метров. Здесь появятся знаки 3.28 «Стоянка запрещена», 8.18 «Кроме инвалидов», 8.2.2 «Зона действия» и 8.24 «Работает эвакуатор» (данное ограничение на стоянку не будет распространяться на транспорт инвалидов).

Просмотров всего: 1841

#транспорт

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Комментарии
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  • Прогресс

    Прогресс
    10 часов назад

    Возле МФЦ где тогда бросать автомобиль? Может сначала обеспечите другой стоянкой?

  • Kats

    Kats
    9 часов назад

    Согласна! Там вообще сложно припарковаться!

  • medium

    medium
    9 часов назад

    да в этом районе в принципе сложно найти место стоянки, что МФЦ, что Бурхан, кинотеатр Благовещенск, Сбербанк на пионерской . Если еще и запретят, то это вообще нужно оставлять авто дома и идти пешком в этот район

  • kev

    kev
    9 часов назад

    Запретить проще, чем организовать.

  • Victrix

    Victrix
    8 часов назад

    Все правильно. Ночью припаркованные вдоль обочины машины мешают стритрейсерам гонять по улицам.

  • LeoLeo

    LeoLeo
    7 часов назад

    улицы 50-летия Октября перед пешеходным переходом (в районе МФЦ), на участке протяженностью 10 метров. 10 метров до пешеходного перехода. Т.к. стоящие машины закрывают собой переход. А некоторые умудряются и с другой стороны перехода на 50 лет ставить машина перед и на переход свои машины. Ни разу не видела, что бы им за это что то было. Номера у них блатные.

  • tankist btb

    tankist btb
    7 часов назад

    время ночное. поэтому лобби платным стоянкам

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    4 часа назад

    Не внимательно читаете что ли? Около МФЦ перед пешеходным переходом, 10 метров всего. Стоящие там машины закрывают обзор. Про трудовую от Горького до Зейской - сомнительно про участок от Горького до Амурской. Аналогично про Чайсковского от Горького до Амурской. Там места вполне хватает. От Амурской до Зейской по Трудовой, там узковато, но терпимо. Про Шимановского соглашусь, что узко. Да и вообще, на указанных участках в ночное время (а ограничение именно тогда и вводится) ставят авто жители прилегающих домов. Теперь что все авто во дворе парковать? Так там вообще все позаставлено, да и стараются не ставить во дворах, чтобы не травить прогревами. Парадокс получается. Может комиссия в сговоре владельцами платных стоянок?

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