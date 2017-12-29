В Приамурье в 2017 году въехало почти 100 тысяч китайских туристов

В 2017 году в Приамурье въехали 94 тысячи туристов из Китая – это данные только по организованным группам, предоставленные турагентствами. В прошлом году было 79,9 тысячи. Рост турпотока в области идет ежегодно с 2009 года.

Амурская область несколько лет занимала третье место среди регионов России по приему китайских туристов после Москвы и Приморского края. В 2017 году область уступила место Санкт-Петербургу в связи с введением чартерных программ.

На 2018 год в Амурской области прогнозируют 117 тысяч туристов из Китая. Рост составит 21 %, сообщает пресс-служба областного министерства внешнеэкономических связей туризма и предпринимательства.

В целях привлечения китайских туристов в область в 2017 году министерством ВЭСТиП организованы рекламные и пресс-туры с участием турбизнеса области на Нижне-Бурейскую ГЭС, космодром Восточный. Туристические компании области прорабатывают маршруты сельского туризма в Ивановку, Игнатьево, Черемхово, Новобурейский.

В дальнейшем за счет строительства автодорожного моста через реку Амур получит развитие автотуризм на собственных автомобилях.