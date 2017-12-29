Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:01 1

В Приамурье в 2017 году въехало почти 100 тысяч китайских туристов

В Приамурье в 2017 году въехало почти 100 тысяч китайских туристов

В 2017 году в Приамурье въехали 94 тысячи туристов из Китая – это данные только по организованным группам, предоставленные турагентствами. В прошлом году было 79,9 тысячи. Рост турпотока в области идет ежегодно с 2009 года.

Амурская область несколько лет занимала третье место среди регионов России по приему китайских туристов после Москвы и Приморского края. В 2017 году область уступила место Санкт-Петербургу в связи с введением чартерных программ.

На 2018 год в Амурской области прогнозируют 117 тысяч туристов из Китая. Рост составит 21 %, сообщает пресс-служба областного министерства внешнеэкономических связей туризма и предпринимательства.

В целях привлечения китайских туристов в область в 2017 году министерством ВЭСТиП организованы рекламные и пресс-туры с участием турбизнеса области на Нижне-Бурейскую ГЭС, космодром Восточный. Туристические компании области прорабатывают маршруты сельского туризма в Ивановку, Игнатьево, Черемхово, Новобурейский.

В дальнейшем за счет строительства автодорожного моста через реку Амур получит развитие автотуризм на собственных автомобилях.

Просмотров всего: 460

#Китай #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    9 часов назад

    Торгаши?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Амурчане активнее проводят новый год за границей
Происшествия 1

Китаец пытался вывезти из Благовещенска золотой песок на миллион рублей
Общество 7

Moдeль из Cвoбoднoгo вошла в тoп-20 на кoнкypce кpacoты в Kитae
Происшествия

Житель Китая изменил имя, чтобы попасть в Благовещенск