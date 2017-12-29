Водитель легковушки погиб в Магдагачинском районе после столкновения с грузовиком

Фото: instagram.com/blag_dtp

28 декабря в Магдагачинском районе произошло ДТП, в котором погиб человек. В ночное время на трассе столкнулись два автомобиля – грузовой и легковой.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, трагическая авария случилась в 00:20. Участники ДТП – легковушка Toуota Carina и грузовик MAN. Водитель «карины» 1968 года рождения погиб на месте от полученных травм.

По факту происшествия полиция проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В социальных сетях появились фото с места аварии. Здесь сообщают, что Carina влетела под грузовик.