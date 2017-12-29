Китаец пытался вывезти из Благовещенска золотой песок на миллион рублей

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

В международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ задержали гражданина Китая. Его уличили в попытке вывоза из областного центра золотого песка. По данному факту возбудили уголовное дело.

Китаец сокрыл ценный груз от таможенного контроля. Его гражданин КНР спрятал в обуви – под стельками в вырезанных в подошве углублениях.

Задержанный груз оказался песком весом более 700 граммов, состоящим из сплавов драгоценных металлов: 514,8 грамма золота и 153,1 грамма серебра. Стоимость изъятых драгметаллов составила 1 миллион 231 тысячу рублей, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

В отношении китайца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров). В настоящее время Благовещенской таможней проводятся неотложные следственные действия.