Амурским спасателям можно сообщать о проблемах через соцсети

В новогодние праздники все спасательные службы работают в режиме повышенной готовности. В эти дни спасатели будут принимать любую информацию о возникновении ЧС не только по телефонам, но и в соцсетях. Все сообщения будут приниматься в круглосуточном режиме.

В преддверии новогодних праздников силы и средства Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. В этот период прогнозируются чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением условий жизнедеятельности населения, в том числе из-за аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных сетях, понижения температурных режимов на социально значимых объектах и производственных предприятиях.

Если амурчане заметят у себя холодные батареи, отсутствие электроэнергии или горячей воды, увидят открытый люк возле детской площадки или аварию с участием автомобилей и людей – они могут сообщить об этом несколькими способами.

Можно позвонить оперативному дежурному Амурского центра ГЗ и ПБ по телефону 8 (4162) 200-500. Можно отправить сообщение на WhatsApp по номер 8914-556-14-15, либо написать личное сообщение или оставить комментарий в социальных сетях: «Одноклассники» – аккаунт «28 регион Спасатели», Facebook – аккаунт «Амурские спасатели» и Инстаграм – акаунт amurskiespasateli, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.