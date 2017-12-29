Год экологии в России не оправдал ожиданий амурских общественников

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Завершающийся 2017 год был объявлен Годом экологии в России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 5 января 2016 года. Но амурские общественники говорят, что он не оправдал ожиданий.

Руководитель амурской общественной экологической организации «АмурСоЭС» Юрий Гафаров оценил Год экологии по пятибалльной шкале на «три». При этом он отметил два положительных момента: во-первых, было привлечено внимание людей к проблемам сохранения окружающей среды, во-вторых – стало уделяться больше внимания решению проблемы твердых бытовых отходов. При этом многие идеи, которые были заложены в программу реализации Года экологии, не привели к успеху.

«На наш взгляд, этот год оказался не очень удачным именно с точки зрения сохранения окружающей среды, и в первую очередь – биоразнообразия. Потому что продолжаются попытки изъятия территорий ООПТ и изменения режима в особо охраняемых природных территориях для хозяйственной деятельности. На самом деле, многие итоги Года экологии оказались противоречащими тем идеям, которые были в него изначально заложены. Хотя, с другой стороны, они могли бы стать еще более печальными, если бы не очень активная позиция общественных организаций», – рассказал Юрий Гафаров службе информации «Эха Москвы в Благовещенске».

По его словам, год стал бы более удачным, если бы произошли изменения законодательства в сфере экологии, направленные на сохранение природных территорий. Но этого не случилось.