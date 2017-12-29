Конкурс на Амур.инфо: выбран самый креативный новогодний костюм
Редакция Амур.инфо подвела итоги конкурса новогодних костюмов. Главный приз – пригласительные билеты на выставку «Реальные динозавры», которая проходит в ТЦ «Ледяной».
Самым необычным признали фото, которое разместил пользователь под ником Пит-стоп: эксклюзивный новогодний костюм «Бриллиантовая рука».
Сотрудник Амур.инфо через систему личных сообщений свяжется с выигравшим и объяснит, когда и где забрать билеты.
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