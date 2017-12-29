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сегодня, 12:00 2

Конкурс на Амур.инфо: выбран самый креативный новогодний костюм

Конкурс на Амур.инфо: выбран самый креативный новогодний костюм

Редакция Амур.инфо подвела итоги конкурса новогодних костюмов. Главный приз – пригласительные билеты на выставку «Реальные динозавры», которая проходит в ТЦ «Ледяной».

Самым необычным признали фото, которое разместил пользователь под ником Пит-стоп: эксклюзивный новогодний костюм «Бриллиантовая рука».

Сотрудник Амур.инфо через систему личных сообщений свяжется с выигравшим и объяснит, когда и где забрать билеты.

Просмотров всего: 959

#конкурсы #Новый год

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Комментарии
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  • Caramel

    Caramel
    11 часов назад

    А я бы лунтика выбрала, чудесный костюм

  • Альби

    Альби
    10 часов назад

    Костюмы все замечательные! Даже не могу сказать, какой понравился больше)

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