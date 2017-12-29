Конкурс на Амур.инфо: выбран самый креативный новогодний костюм

Самым необычным признали фото, которое разместил пользователь под ником Пит-стоп: эксклюзивный новогодний костюм «Бриллиантовая рука».

Сотрудник Амур.инфо через систему личных сообщений свяжется с выигравшим и объяснит, когда и где забрать билеты.