Итоги года: культурные события Амурской области

У амурской культуры 2017 год выдался юбилейным. 40-летие отметила Амурская областная писательская организация. Юбилеи отпраздновали Общественно-культурный центр, Центр эстетического воспитания детей, другие учреждения и коллективы. Даже фестиваль «Амурская осень» был юбилейным – 15-м.

16декабря пять лет исполнилось эстрадно-джазовому оркестру Amur Jazz Band, свой день рождения музыканты отметили большим концертом. В марте в Амурской областной филармонии в сопровождении Amur Jazz Band выступили звёзды российского джаза – лауреаты джазовых конкурсов и фестивалей Ирина Бабичева и Илья Лушников.

В сентябре прошел юбилейный, 15-й фестиваль кино и театра «Амурская осень». В Приамурье приехало свыше 300 гостей, прошло более 200 мероприятий. Гран-при «Амурской осени» отправился в Якутию – победил фильм режиссера Алексея Романова «Весенняя пора». Рекордсменом по наградам стал спектакль «Мой внук Вениамин», взяв сразу четыре приза.

В октябре Амурском областном театре драмы 10 дней проходили гастроли Приморского краевого драматического Театра молодёжи. Актёры показали девять спектаклей. В свою очередь, Амурский театр драмы побывал во Владивостоке, Хабаровске и Биробиджане, также показав девять постановок.

В этом же месяце во второй раз состоялось вручение литературной премии имени Леонида Завальнюка. Лауреатами стали Александр Маликов, Ярослав Туров и Александр Урманов.

На дальневосточном фестивале классической музыки «Амурская волна» прошли концерты Сахалинского детского симфонического оркестра, академического хора «Детство» и Тихоокеанского симфонического оркестра из Владивостока.

Рекордсменами среди гастрольных артистов в 2017 году стали Григорий Лепс и лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Первый стал рекордсменом по цене билетов – до 8 000 рублей, второй собрал в Grand Arena Ostrova «трёхтысячник». Это рекорд для закрытых площадок Благовещенска.

Подробнее о культурных итогах года можно прочитать в разделе «Культпросвет».