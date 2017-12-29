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Полиция ищет очевидцев ДТП в Благовещенске, один из участников которого уехал (видео)

Полиция ищет очевидцев ДТП в Благовещенске, один из участников которого уехал (видео)

Госавтоинспекция просит откликнуться амурчан, которые стали очевидцами ДТП, случившегося в Благовещенске 26 декабря. После столкновения двух легковых автомобилей один из них покинул место аварии.

ДТП произошло в районе дома № 120 по улице Мухина, за торговым центром, в 17:57. Дорогу не поделили Infiniti и, предположительно, Toyota Corolla или Toyota Sprinter белого цвета (машина не установлена). Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, за рулем неустановленного авто находился мужчина.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев этого ДТП. При наличии записей с видеорегистраторов, где запечатлена авария, их просят предоставить в ведомство.

Любую информацию о происшествии можно сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам 59-46-86, 8-924-676-02-88 или в дежурную часть: 42-52-62.

Видео предоставлено отделом ГИБДД по Благовещенску

Просмотров всего: 972

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    46 минут назад

    Минута была на то, чтобы запомнить и номер, и марку машины. Придурки

  • Алгебра

    Алгебра
    17 минут назад

    Реально - а номер записать нельзя было?! )))

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 минута назад

    Вроде как Toyota Corolla, 1998-2000 года

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