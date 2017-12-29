В Китае мужчин сдают женщинам напрокат: обзор прессы

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В Барселоне наложили запрет на семечки; что брать с собой путешествующим по России; на банках черной икры из Китая пишут «сделано в России». Какие публикации заинтересовали ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина, он рассказал в обзоре прессы.

Вам статья

В «Российской газете» много всякого предновогодне-новогоднего, я же остановлюсь на материале о том, что в Барселоне запрещают продажу семечек. Но делается это не для того, чтобы наши российские туристы не чувствовали себя как дома, а для того, чтобы не кормили голубей. Эти наглые, жирные, ленивые птицы уже и перестали летать, то есть трудиться, и сутками ожидают подношения, засиживая памятники.

Второй материал, на который я обратил внимание, о том, что в Китае у женщин появилась возможность брать напрокат мужчину, чтобы «пробежаться» по магазинам. Уже наблюдается длиннющая очередь! Одиноким дамам теперь есть на кого ворчать, прикрикнуть, кого пошпынять кулаком в бок и нагрузить сумками. Ну и кого пригласить после шопинга на чашечку чая, кому поплакаться в жилетку на судьбу. И все это по сходной цене – один юань в час (около 0,15 доллара).

Очень интересно

На очереди «Амурская правда». И здесь я рекомендую прочесть заметки Андрея Анохина о том, что есть для нас Новый год. Понятно, что в колонке написано про домашний уют, про житейское общение, про желание хотя бы десять дней прожить, не торопясь, не на бегу. Ну да, всё так. Но глубинно – это рассуждения о месте человека в этом мире, о его отношениях с близкими. О Жизни и Любви.

Еще в газете – о губернаторе и президенте, и о том, что благовещенские такси перейдут на двойной тариф (понятно, праздники, время сенокоса). Но начните чтение всё-таки с материала Андрея Анохина.

Напишут же такое

Далее – «Российская газета-Неделя». Сегодняшний выпуск будет полезен автомобилистам. Здесь и о нововведениях в ПДД, которые начнут действовать в 2018-м, здесь и об автопроисшествиях, здесь и советы бывалых о том, что брать с собой, путешествуя по России. Вот на последней публикации и заострю ваше внимание.

Конечно, знак аварийной остановки и аптечка – это как отче наш. Теперь вот еще и светоотражающий жилет. А дальше такой список: лопата, лом, буксировочные тросы, браслеты противоскольжения, газовая плитка, продуктовая корзина, канистра топлива, резиновые сапоги, монтировка – с ней во всех смыслах спокойнее. И это я только начал читать список! Так что придется к авто прикреплять еще и тележку.

Еще – это я уже от себя – наш авторадийный друг-путешественник Юрий Гейко советует возить с собой бутылку. На всякий случай. Пригодится. В качестве оплаты за какую-нибудь техническую услугу. С ней можно и не цеплять к машине тележку. Но про бутылку в «Неделе» ни слова.

Также в номере

Думаю, что вы не пропустите статью о книжных новинках. В числе первых обозреватели называют книжку стихов Юрия Левитанского. Помните: «Что происходит на свете? А просто зима»? Это он написал.

Еще здесь рассуждения о том, жива ли классика. Ну да, она, скорее, жива, чем не жива, но прочтите лучше об этом сами. Еще пишут о том, что свежевыжатый сок – путь к диабету.

Но самое главное, что вы должны зарубить себе на носу, – это то, что в двух банках черной икры из трех, на которых написано: «Сделано в России» – икра из Китая.

На посошок

Завершаю обзор «Комсомольской правдой». Если вам интересно, что будут есть в новогоднюю ночь кандидаты в президенты, то ваша страница № 5. Если хотите узнать зарплаты российских министров – пожалуйте на страницу № 3. Если хотите посмотреть, как может выглядеть Снегурочка, сразу посмотрите на последнюю страницу. Прямо скажу – не очень. Пожалуй, самый-пресамый материал о том, как выбрать качественное спиртное. Отнеситесь к этому материалу вдумчиво и с полным вниманием. Если уже не набрали чего другого.

А еще, как вы помните, я всё обещал вам привести примеры антипохмельных действий, которые всю неделю публиковали газеты. Но, с одной стороны, вы их явно уже прочитали, а с другой – учить учёных…

С Новым годом вас! Дай бог вам удачи и везения!