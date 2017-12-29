Стартовый стол под ракету «Ангара» на Восточном начнут строить в 2018 году

Фото: hsto.org

Ранее на рабочем совещании после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» 28 ноября было озвучено, что строить стартовый стол под «Ангару» начнут после 2021 года и закончат к 2028 году.

Теперь сообщают о новых сроках. По информации из документов, размещенных Роскосмосом на портале госзакупок, завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 2022 год. Строительство стола оценили почти в 40 миллиардов рублей. Средства заложены в федеральную целевую программу развития космодромов.

В 2018 году, по информации со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина, с Восточного запланировано пять запусков ракет. В ноябре с амурского космодрома должен взлететь «Союз-2.1б» с аппаратом Росгидромета «Метеор-М» № 2.2. Он отчасти должен восполнить утрату «Метеора-М» № 2.1, который после неудачного запуска в ноябре 2017 года упал вместе с ракетой и другими спутниками в океан.

Согласно ранее обнародованному плану Роскосмоса, с Восточного в 2018 году планируется сделать всего два пуска. Летом – ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками «Канопус-В». И в ноябре – «Союза-2.1б» с аппаратом Росгидромета «Метеор-М» № 2.2. Информацию про два пуска подтверждал и директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Чмаров.

1 февраля с амурского космодрома должна стартануть ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами «Канопус» № 3 и № 4 для дистанционного зондирования Земли. Все необходимые для пуска космические составляющие уже находятся на космодроме. Это пуск отложенный после неудачи 28 ноября, поэтому он не относится к планам на 2018 года, а закрывает планы 2017 года.