В Благовещенске в аварию попала машина с несовершеннолетним ребенком

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В четверг, 28 декабря, в 10:09 в Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Октябрьской столкнулись два автомобиля. Водитель, управляя Toyota Probox, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Здесь он столкнулся с Toyota Hiace.

В результате происшествия два пассажира Toyota Probox, в том числе 12-летний мальчик, были травмированы. Всего за минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий. Травмы люди получили только в одной аварии, сообщает ГИБДД Благовещенска.

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#дети #ДТП #происшествия

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Василий Кленин