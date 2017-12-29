Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:24 1

В Благовещенске в аварию попала машина с несовершеннолетним ребенком

В Благовещенске в аварию попала машина с несовершеннолетним ребенком
Фото: 72.Ru

В четверг, 28 декабря, в 10:09 в Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Октябрьской столкнулись два автомобиля. Водитель, управляя Toyota Probox, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Здесь он столкнулся с Toyota Hiace.

В результате происшествия два пассажира Toyota Probox, в том числе 12-летний мальчик, были травмированы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий. Травмы люди получили только в одной аварии, сообщает ГИБДД Благовещенска.

Просмотров всего: 659

#дети #ДТП #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • берендей

    берендей
    1 час назад

    ладно бы с министром попала.А то - с ребенком! сенсация...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Полиция ищет очевидцев ДТП в Благовещенске, один из участников которого уехал (видео)
Происшествия 1

Водители рейсовых автобусов перевозили в Благовещенск гашишное масло
Происшествия 6

За разбой с игрушечным пистолетом в Благовещенске будут судить двоих парней

Общество 1

В Благовещенске зарегистрировали рождение 4-тысячного ребенка