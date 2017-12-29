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Погода балует солнцем: прогноз в Амурской области на 29 декабря

Погода балует солнцем: прогноз в Амурской области на 29 декабря
Фото: home-lubimets.ru

29 декабря, в последнюю пятницу уходящего года, в Амурской области день будет ясным, без осадков. Ветер северо-западного, западного направления дует со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит 13-18, по северо-западу – 22-27 градусов мороза.

В Благовещенске без осадков. Скорость северо-западного ветра в течение дня составит 4-9 метров в секунду. Уличные термометры в течение дня покажут минус 12-14 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#СМИ

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